AS Setuju Jual 220 Rudal Tomahawk ke Australia

US missile defense program.jpg

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui permintaan Australia untuk membeli hingga 220 rudal jelajah Tomahawk jarak jauh, menjadikannya sekutu AS kedua yang mendapatkan senjata buatan AS setelah Inggris.

Menurut sebuah pernyataan dari Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, kesepakatan itu akan menelan biaya sebanyak 1,3 miliar dolar Australia [$895 juta], termasuk pemeliharaan dan dukungan logistik."Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Australia untuk beroperasi dengan pasukan maritim AS dan pasukan sekutu lainnya serta kemampuannya untuk berkontribusi pada misi kepentingan bersama," tambah pernyataan itu.Persetujuan kesepakatan itu datang pada minggu yang sama ketika AS, Australia, dan Inggris memberikan rincian lebih lanjut tentang AUKUS, pakta tiga arah mereka untuk berbagi teknologi dan sumber daya guna membangun armada kapal selam bertenaga nuklir.Berdasarkan kesepakatan itu, AS akan menjual setidaknya tiga kapal selam kelas Virginia ke Australia. Selain itu, Australia dan Inggris Raya akan membangun armada kapal selam baru bertenaga nuklir mereka sendiri untuk meningkatkan kemampuan sekutu di Indo-Pasifik, tempat China membangun aset militernya.Pertama kali dikerahkan dalam Perang Teluk pada tahun 1991, rudal Tomahawk terbang di ketinggian yang sangat rendah dengan kecepatan subsonik tinggi dan dikendalikan oleh beberapa sistem panduan yang disesuaikan dengan misi. Menurut Angkatan Laut AS, mereka dapat diluncurkan dari kapal selam buatan AS dan Inggris, serta dari kapal Angkatan Laut AS.Sejauh ini hanya Inggris yang membeli Tomahawk dari AS, tetapi baru-baru ini Jepang mengumumkan niatnya untuk membeli ratusan rudal, yang menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer [621 mil], untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya.Tomahawk dapat digunakan oleh kapal perusak kelas Hobart Angkatan Laut Australia dan juga kompatibel dengan kapal selam kelas Virginia yang rencananya akan dibeli Australia dari AS sebagai bagian dari kesepakatan AUKUS.Menteri Pertahanan Australia Pat Conroy mengatakan kepada penyiar nasional negara itu, ABC, Jumat, bahwa senjata itu merupakan pencegah yang diperlukan.“Ini adalah bagian dari agenda pemerintah ini untuk memberikan kemampuan terbaik kepada ADF, untuk memberinya kemampuan yang lebih besar untuk memberikan serangan jarak jauh dan menjauhkan musuh potensial,” kata Conroy kepada ABC. “Beginilah cara kami mempromosikan perdamaian dan stabilitas dengan memberikan tanda tanya di benak setiap calon musuh.”Sementara kesepakatan AUKUS bernilai miliaran dolar mendapat dukungan dari dua partai politik besar Australia, itu mendapat kecaman keras minggu ini dari mantan Perdana Menteri Buruh Paul Keating.Dalam sebuah pernyataan, Keating, yang menjabat sebagai pemimpin negara antara tahun 1991 dan 1996, menyebutnya sebagai "keputusan internasional terburuk oleh pemerintah Buruh Australia" dalam lebih dari 100 tahun.“Australia mengunci setengah abad berikutnya di Asia sebagai bawahan Amerika Serikat, kekuatan Atlantik,” tulisnya.Mengacu pada kapal selam, Keating mengatakan, “Faktanya adalah, kami tidak membutuhkannya,” dengan alasan bahwa lebih banyak kapal selam bertenaga diesel-listrik – perluasan armada kapal selam kelas Collins Australia – akan cukup untuk mempertahankan garis pantai Australia.Kesepakatan AUKUS diperkirakan menelan biaya hingga $245 miliar [368 miliar dolar Australia] selama 30 tahun.[IT/r]