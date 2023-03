Menteri Keuangan AS: Sanksi Tidak Berpengaruh pada Kebijakan Iran

IslamTimes - Menteri Keuangan AS menyatakan bahwa Washington sedang mempertimbangkan berbagai cara untuk memperkuat rezim sanksi terhadap Iran, namun mengakui bahwa sanksi tersebut gagal mengubah perilaku atau kebijakan yang diinginkan Gedung Putih di Tehran.

Terlepas dari propaganda pemerintah Amerika tentang keefektifan sanksi sepihak yang kejam dan tidak manusiawi terhadap Republik Islam Iran, Janet Yellen, Menteri Keuangan AS, mengakui bahwa sanksi tersebut tidak efektif.Yellen mengatakan dalam sidang di Kongres AS pada Kamis (23/3) malam bahwa pemerintahan Washington saat ini yang dipimpin oleh "Joe Biden" sedang mempertimbangkan berbagai cara untuk memperkuat rezim sanksi terhadap Iran.Namun, menurut kantor berita "Reuters", dia mengakui bahwa sanksi sepihak AS terhadap Iran tidak dapat mengubah perilaku atau kebijakan yang diinginkan Washington di Tehran.Menteri Keuangan AS, yang bertanggung jawab atas pengenaan sanksi anti-kemanusiaan terhadap Iran, mengatakan: "Jauh lebih sedikit dari yang kita inginkan secara ideal," dalam menanggapi pertanyaan apakah langkah-langkah ini menyebabkan Tehran mengubah kegiatannya sejalan dengan pendapat Washington.Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan: "Kami dan mitra kami menghadapi perilaku Iran dengan berbagai metode, termasuk sanksi, menghadapi tindakannya di wilayah tersebut dan mencoba mengakhiri perang di Yaman."Merujuk pada pengenaan sanksi baru terhadap tujuh individu dan institusi yang terkait dengan industri drone dan militer Iran, Blinken mengklaim bahwa drone Iran menggoyahkan kawasan Asia Barat.Sebelumnya, dalam laporan terbarunya, American Congressional Research Center telah mengakui kegagalan semua solusi dari banyak pemerintah Amerika, termasuk "sanksi komprehensif, tindakan militer terbatas, dan keterlibatan diplomatik" dalam membendung Iran.[IT/r]