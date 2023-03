Ilhan Omar Kenalkan Resolusi Baru Mengutuk Islamofobia

IslamTimes - Anggota Kongres AS Ilhan Omar memperkenalkan resolusi baru yang mengutuk Islamofobia secara global dan memperingati penembakan masjid Christchurch 2019, yang menewaskan lebih dari 50 jamaah Muslim di Selandia Baru.

Langkah tersebut, yang disponsori bersama oleh 20 anggota Kongres dari Partai Demokrat, diperkenalkan pada hari pertama bulan suci Ramadhan dan dilakukan satu minggu setelah PBB memperingati hari tahunan pertamanya untuk memerangi Islamofobia.“Tahun ini, [Ramadhan] juga merupakan waktu meningkatnya teror dan serangan terhadap saudara-saudara Muslim kita di seluruh negeri ini dan di seluruh dunia,” kata Omar dalam konferensi pers pada hari Kamis (23/3) di US Capitol.Council on American-Islamic Relations melaporkan pada tahun 2022 bahwa mereka telah menerima lebih dari 6.000 kasus bias terhadap Muslim pada tahun sebelumnya, mulai dari imigrasi dan diskriminasi di tempat kerja hingga hak pemerintah yang melampaui batas dan memenjarakan.Pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama merilis sebuah laporan pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa kecurigaan, diskriminasi, dan kebencian terhadap Muslim telah meningkat menjadi "proporsi epidemi", dengan mengutip Prancis dan India sebagai contoh.Laporan pemerintah terbaru dari Kanada menemukan bahwa serangan terhadap Muslim meningkat 71 persen pada tahun 2021.“Kita semua tahu bahwa kita memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memerangi rasisme, xenofobia, Islamofobia, dan kebijakan kebencian yang memicunya,” kata anggota Kongres Rashida Tlaib, salah satu sponsor tindakan tersebut, dalam konferensi pers hari Kamis (23/3).Pada tahun 2021, Omar memperkenalkan resolusi berbeda terkait sentimen anti-Muslim, yang akan membentuk utusan AS untuk Islamofobia, seperti halnya antisemitisme. RUU itu dapat disahkan DPR pada Desember 2021 tetapi belum dipilih di Senat.Langkah yang diperkenalkan pada hari Kamis datang seminggu setelah peringatan empat tahun serangan masjid Christchurch.Serangan itu terjadi pada 15 Maret 2019, ketika 51 jamaah tewas di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Lebih dari 40 orang terluka parah.[IT/r]Kedua serangan itu dilakukan oleh seorang pria bersenjata bersenjatakan senapan serbu dan senapan, mengenakan perlengkapan kamuflase.Sebuah manifesto yang diposting ke forum internet 8chan beberapa jam sebelum serangan menggarisbawahi keinginan untuk menyerang jantung komunitas Muslim kecil di ujung dunia, untuk mengirim pesan secara global.“Serangan di Christchurch, yang dimotivasi oleh ideologi ekstremis supremasi kulit putih, kebencian anti-Muslim, dan apa yang disebut teori penggantian sangat bergema bagi umat Islam di hampir setiap sudut dunia,” kata Omar dalam pernyataannya pada hari Kamis.[IT/r]Dia lebih lanjut berkata: “Kami juga tahu bahwa peningkatan kebencian ini tidak hanya terjadi pada Muslim. Pengeboman gereja, serangan sinagoga, dan kejahatan kebencian rasial juga meningkat. Untuk menghadapi kejahatan kefanatikan dan kebencian agama, kita harus memahami bahwa semua takdir kita saling terkait.”