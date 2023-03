Biden: AS Tidak Mencari Konflik dengan Iran 

IslamTimes - Setelah militer AS dilaporkan melakukan agresi baru di tanah Suriah, Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa negaranya 'tidak mencari konflik dengan Iran.'

“Amerika Serikat tidak, tidak mencari konflik dengan Iran,” kata Biden di Ottawa, Kanada, tempat dia melakukan kunjungan kenegaraan. Namun dia juga mencatat bahwa AS siap “bertindak tegas untuk melindungi rakyat kami. Itulah yang terjadi tadi malam,” lapor Aljazira.Presiden AS mengklaim bahwa agresi militer AS dilakukan sebagai tanggapan atas serangan oleh kelompok yang didukung Iran terhadap pasukan pendudukan AS di sebuah pangkalan militer di Suriah timur.Sementara itu, media lokal di Suriah mengatakan bahwa lebih dari 20 roket dilaporkan ditembakkan ke dua pangkalan ilegal milik pasukan pendudukan Amerika di Suriah timur setelah agresi baru AS.Serangan roket baru menargetkan pos terdepan Amerika yang berbasis di dekat ladang minyak al-Omar dan ladang gas Konico di Provinsi Deir Ez-Zor Suriah.Helikopter tempur Amerika terlihat terbang di atas ladang gas setelah serangan roket, lapor media lokal.[IT/r]