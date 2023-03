GCC Mengutuk Pernyataan Kontroversial Menteri Israel tentang Palestina

IslamTimes - Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCC) mengutuk komentar kontroversial baru-baru ini oleh seorang menteri sayap kanan Zionis Israel tentang Palestina, menyerukan Amerika Serikat untuk menanggapi pernyataan yang menargetkan rakyat Palestina.

Enam menteri luar negeri GCC mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Minggu (26/3), setelah menteri keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich membantah keberadaan rakyat Palestina minggu lalu.GCC mendesak Washington “untuk memikul tanggung jawabnya dalam menanggapi semua tindakan dan pernyataan yang menargetkan rakyat Palestina.”Dia juga meminta AS “untuk memainkan perannya dalam mencapai solusi yang adil, komprehensif dan abadi” untuk konflik Israel-Palestina.Para menteri luar negeri GCC lebih lanjut menekankan bahwa surat tersebut mengungkapkan posisi para pemimpin negara anggota dewan sehubungan dengan masalah Palestina, yang merupakan masalah utama dunia Muslim.GCC adalah gabungan dari enam negara di kawasan Teluk Persia termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain.Berbicara di Paris Minggu lalu, Smotrich mengklaim bahwa "tidak ada yang namanya orang Palestina," atau sejarah atau budaya Palestina.Dia mengatakan orang Palestina adalah “penemuan abad yang lalu,” menambahkan bahwa “Tidak ada orang Palestina karena tidak ada Palestina.”Pernyataan Smotrich memicu kemarahan di antara negara-negara Muslim, dengan pejabat Palestina mencela komentarnya sebagai bukti "ideologi rasis" kabinet Zionis Israel.Pada hari Selasa, AS juga ikut mengutuk menteri Zionis karena menyangkal keberadaan warga Palestina, menyebut pernyataannya "berbahaya"."Kami menemukan komentar itu tidak hanya tidak akurat tetapi juga sangat memprihatinkan dan berbahaya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel.Smotrich memiliki sejarah membuat pernyataan provokatif terhadap warga Palestina.Pada bulan Februari, dia menyerukan agar kota Palestina Huwara di Tepi Barat yang diduduki dimusnahkan.Pernyataan itu memberanikan ratusan pemukim Israel untuk menyerang rumah dan mobil warga Palestina di kota itu. Akibatnya, seorang warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka.Dalam surat tersebut, GCC juga mengecam komentar Smotrich tentang Huwara.Pemukim dan pasukan Israel telah meningkatkan serangan terhadap warga Palestina sejak akhir Desember 2022, ketika Netanyahu kembali sebagai perdana menteri rezim tersebut sebagai kepala kabinet partai sayap kanan dan ekstremis.Sejak awal tahun ini, setidaknya 88 warga Palestina, termasuk 17 anak-anak dan seorang wanita, telah dibunuh oleh pasukan Zionis Israel, menurut kementerian kesehatan Palestina.[IT/r]