Reporter WSJ Ditahan di Rusia, Dituduh Memata-matai untuk AS

IslamTimes - Dinas keamanan FSB Rusia mengumumkan pada hari Kamis (30/3) bahwa seorang koresponden yang bekerja untuk Wall Street Journal [WSJ] di Rusia telah ditahan di kota Ekaterinburg di Ural.

Evan Gershkovich, yang meliput berita dari Rusia, Ukraina, dan bagian lain bekas Uni Soviet untuk surat kabar Amerika, dituduh mencoba mengumpulkan intelijen di sebuah pabrik pertahanan yang melanggar undang-undang Rusia tentang rahasia negara, kata pernyataan itu.Wartawan itu sekarang menghadapi antara 10 dan 20 tahun penjara atas tuduhan spionase.FSB mengungkapkan bahwa Gershkovich, seorang warga negara AS yang telah memperoleh kredensial jurnalistik yang diperlukan dari Kementerian Luar Negeri untuk bekerja di Rusia, "bertindak demi kepentingan pemerintah AS" ketika dia berusaha mendapatkan informasi rahasia. Dia ditangkap "selama upaya untuk menerima" intelijen, tambah pernyataan itu.Sebelum bergabung dengan WSJ, Gershkovich adalah seorang reporter untuk Agence France-Presse dan Moscow Times, dan seorang asisten berita di New York Times, menurut biografinya.[IT/r]