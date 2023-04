Pasukan AS Menderita 'Cedera Otak' di Suriah

IslamTimes - Enam tentara Amerika menderita "cedera otak traumatis" setelah dua serangan di pangkalan AS di Suriah, Pentagon mengatakan, menyalahkan serangan pada "kelompok yang didukung Iran." Washington telah memperingatkan Tehran bahwa pihaknya akan menanggapi "dengan paksa" insiden serupa di masa depan.

Pentagon telah mengungkapkan cedera tambahan dalam serangan baru-baru ini terhadap pos terdepan AS di Suriah utaraJuru bicara Pentagon Brigjen. Jenderal Patrick Ryder merinci cedera yang sebelumnya tidak dilaporkan selama jumpa pers Kamis (30/3), mengatakan itu adalah hasil dari dua serangan terpisah pada 23 dan 24 Maret.“Selain tujuh anggota militer yang terluka yang saya soroti [sebelumnya], ada tambahan enam anggota militer AS yang kemudian didiagnosis dengan cedera otak traumatis akibat serangan yang didukung Iran,” katanya kepada wartawan, mencatat bahwa semuanya dalam kondisi stabil setelah pemeriksaan medis pasca serangan.Ditanya apakah pasukan yang didiagnosis dengan cedera otak telah dievakuasi untuk perawatan, Ryder mengatakan mereka tidak dan tetap berada di pangkalan mereka di Suriah, tetapi menambahkan "ada potensi, jelas, untuk perawatan medis tambahan."Empat anggota layanan menderita luka-luka selama serangan pesawat tak berawak 23 Maret di pangkalan AS di Hasaka, di timur laut Suriah, sementara dua lainnya terluka dalam serangan terpisah satu hari kemudian di fasilitas pendukung misi yang dijuluki 'Green Village.' Kontraktor AS juga tewas dalam serangan itu, sementara lima tentara tambahan dan kontraktor lainnya terluka.Pasukan AS melakukan beberapa serangan udara sebagai pembalasan, menewaskan sedikitnya delapan “militan,” menurut Komando Pusat. Ryder mengatakan dia tidak dapat menyebutkan nama kelompok yang menjadi sasaran, tetapi mengklaim para pejuang itu “bukan orang Iran.” Sebaliknya, dia menggambarkan mereka sebagai individu "terkait dengan" Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) elit negara itu, meskipun para pejabat sejauh ini hanya memberikan sedikit bukti untuk mendukung klaim tersebut. Meskipun demikian, Ryder menuduh adanya "pola serangan yang didukung Iran dan Iran" di Irak dan Suriah.Setelah dua serangan dan tanggapan Washington, Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa AS akan "bertindak paksa" untuk melindungi personelnya di masa depan, meskipun bersikeras bahwa Amerika Serikat tidak "mencari konflik" dengan Republik Islam.Tentara Amerika telah menduduki beberapa bagian Suriah sesekali selama hampir satu dekade, banyak yang bergabung dengan milisi Kurdi di timur laut Suriah yang kaya minyak. Pemerintah di Damaskus telah berulang kali mendesak AS untuk mengakhiri kehadiran militernya, menegaskan pengerahan itu ilegal berdasarkan hukum internasional, dan menuduh pasukan AS mencuri minyak, gandum, dan sumber daya lainnya dalam jumlah besar dan menyelundupkannya ke luar negeri.[IT/r]