Gaza Muncul sebagai Pemenang saat Israel Mengalah pada Ketentuan Perlawanan 

IslamTimes - Intelijen Mesir, yang memediasi pembicaraan gencatan senjata, mengumumkan Sabtu (13/5) malam bahwa perlawanan Palestina dan Zionis Israel setuju untuk melakukan gencatan senjata, mulai dari pukul 10 malam.

Menurut salinan yang diperoleh Al-Manar, pihak Zionis Israel menerima syarat dan ketentuan perlawanan Palestina terkait dengan penghentian pembunuhan terhadap komandan faksi dan serangan terhadap warga sipil serta properti mereka.Mesir akan menindaklanjuti penerapan ketentuan gencatan senjata, tambah salinan itu.Wartawan Al-Manar menunjukkan bahwa ketenangan hati-hati berlaku di Gaza setelah gencatan senjata diberlakukan sejak pukul 10 malam, mencatat bahwa perlawanan Palestina menembakkan rudal bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan.Penduduk Gaza turun ke jalan untuk merayakan kemenangan yang menguduskan formula pencegahan terhadap Zionis Israel.Menyusul kesepakatan gencatan senjata, Kamar Gabungan faksi Perlawanan Palestina mengeluarkan pernyataan, yang mengumumkan berakhirnya Operasi “Pembalasan Pembebasan”:Atas nama Tuhan, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang 'kokoh' seolah-olah mereka adalah satu bangunan yang konkret.” {61:4}Operasi "Revenge of the Free" adalah halaman baru kejayaan, diperjuangkan oleh perlawanan, disatukan seperti struktur beton.Kami menyapa orang-orang Jihadi kami yang hebat, di mana pun mereka berada…Putaran pertempuran, perlawanan, dan ketabahan telah berakhir, tetapi perlawanan kita telah dimulai lagi, lebih kuat dan kuat.Kamar gabungan telah menghentikan Pertempuran "Revenge of the Free", tetapi panji-panji belum dan tidak akan pecah, dan tekad untuk berperang belum dan tidak akan pernah surut.Zionis Israel salah memperkirakan kapan mereka berasumsi bahwa mereka memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk melenyapkan beberapa komandan perlawanan terkemuka adalah kesempatan yang tepat.Mereka juga bertujuan untuk menyelesaikan ronde tersebut secepat mungkin dan dengan cara yang mereka inginkan, percaya bahwa dengan melakukannya, mereka akan mencapai sesuatu dan muncul dengan aura kemenangan.Namun, mereka dikejutkan oleh kebijaksanaan dan kegigihan perlawanan serta kecerdikannya dalam mengelola perang, yang membingungkan perhitungan musuh dan memaksa mereka ke dalam persamaan gesekan.Pertempuran ini juga mengganggu sistem keamanan Israel, melelahkan bagian depan internal mereka yang lemah, dan membuat mereka dalam keadaan menunggu dan cemas.Dengan demikian, perlawanan memiliki keunggulan dalam persamaan kekuatan dan pencegahan dengan melempari musuh dengan roket dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya, membunuh, melukai, mencabik-cabik mereka, dan menghancurkan struktur mereka.Menyusul pertempuran "Revenge of the Free" yang gagah berani dan terhormat dan mengingat pengorbanan yang luar biasa ini, ruang bersama menegaskan hal berikut:Pertama, kami memberikan penghormatan kepada para martir dari pertempuran yang diberkati ini yang dibunuh oleh tangan pengkhianat Zionisme, termasuk para pemimpin perlawanan, pahlawan Brigade Al-Quds, pejuang perlawanan, dan mujahidin dari cabang Kamar Gabungan, serta semua orang kami yang mati syahid dalam pertempuran ini dan darahnya melambangkan kebanggaan dan kemenangan.Kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang-orang kami di Gaza, yang berdiri bahu-membahu dengan kami selama pertempuran, mendukung dan mendorong kami untuk melanjutkan.Kami juga ingin berterima kasih kepada keluarga para martir, mereka yang terluka, dan pemilik tempat tinggal yang dihancurkan, yang menunjukkan kegigihan dan perlawanan terhadap kejahatan Zionis Israel.Ketiga, perlawanan memasuki pertempuran dan muncul sebagai struktur konkret, dan epik baru tentang ketabahan, pengorbanan, dan kepahlawanan ditulis.Selain itu, kami memperingatkan musuh pengecut untuk tidak kembali ke kebijakan pembunuhan; kami masih memiliki pedang dan jari kami di pelatuk. Jika Anda kembali, kami akan kembali.Keempat, perlawanan telah menggagalkan rencana musuh yang licik dan kejahatan keji melalui ketabahan, persatuan, dan pertempuran yang terhormat.Perlawanan juga membuktikan bahwa ia paling mampu menghadapi musuh. Itu menunjukkan bahwa pembunuhan Zionis telah dan akan terus menjadi kutukan pada entitas sampai, insya Allah, diberantas dari negara kita.Kelima, pertempuran ini adalah babak baru dalam sejarah rakyat kita, para martirnya, dan perlawanannya. Memang, perlawanan selalu bersemangat untuk memenuhi aspirasi rakyatnya.Perlawanan akan selalu siap di setiap wilayah tanah dan di semua lini pertempuran, seperti pedang dan tameng bagi bangsa, rakyat, dan tempat suci.Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziad Nakhalah mengumumkan kemenangan tersebut, menekankan bahwa Gerakan tersebut memimpin faksi-faksi perlawanan dalam menghadapi agresi Zionis di Gaza.Nakhalah memuji para martir yang diklaim oleh agresi Zionis Israel, memuji peran media yang menutupi perang Zionis di Jalur Gaza.Perlawanan Palestina tetap menembakkan rudal ke Tel Aviv dan berbagai permukiman dan kota Zionis Israel hingga menit-menit terakhir konfrontasi.Pendudukan Zionis Israel melakukan agresi besar-besaran di Gaza pada Selasa pagi, menewaskan 13 warga Palestina termasuk tiga komandan senior Jihad Islam.Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, mengumumkan kematian komandan Khalil Al-Bahitini, Tareq Ezzeddin dan Jihad Ghannam bersama dengan anggota keluarga mereka dalam beberapa serangan yang menargetkan sejumlah lokasi di Kota Gaza, Rafah dan Khan Yunis.Serangan pesawat niawak Zionis tanpa ampun di dua apartemen di Khan Younis merenggut nyawa tiga warga sipil pada hari Kamis dan menyebabkan mati syahidnya komandan pejuang Ali Hassan Ghali, yang dikenal sebagai "Abu Muhammad".Jihad Islam berduka pada Kamis (11/5) malam, komandan martir Ahmad Abu Dakka yang dibunuh oleh Zionis Israel Kamis malam di Khan Younis.Sebelumnya pada hari Jumat, Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, mengumumkan kematian salah satu komandan seniornya, Iyad Al-Hasani (Abu Anas), yang menjadi sasaran serangan Zionis Israel.Menanggapi agresi yang merenggut sekitar 30 martir lainnya, perlawanan Palestina menembakkan sekitar 1500 rudal ke pemukiman Zionis, menimbulkan kerugian material dan manusia yang besar pada entitas pendudukan.[IT/r]