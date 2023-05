IslamTimes - Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland mengatakan kepada audiensi di Kiev pada hari Kamis (25/5) bahwa Washington telah membantu merencanakan 'serangan balasan' Ukraina terhadap Rusia selama hampir setengah tahun.

"Bidan Maidan" mengkonfirmasi peran Washington dalam konflik di Forum Keamanan Kiev“Bahkan ketika Anda merencanakan serangan balasan, yang telah kami kerjakan dengan Anda selama sekitar 4-5 bulan, kami telah memulai diskusi kami dengan [pemerintah] Ukraina dan dengan teman-teman di Kiev – baik di pihak sipil maupun di sisi militer – tentang masa depan jangka panjang Ukraina,” kata Nuland kepada Forum Keamanan Kiev melalui tautan video dari Departemen Luar Negeri.Dia menambahkan bahwa serangan itu “kemungkinan akan dimulai dan bergerak bersamaan” dengan acara-acara seperti KTT NATO di Lithuania, yang dijadwalkan pada 11 Juli.Menurut Nuland, AS juga merencanakan militer masa depan Ukraina untuk menghalangi Rusia, jadi “di mana pun dan bagaimanapun ini berakhir – satu tahun, enam tahun, 16 tahun – kami tidak akan melakukan ini lagi.” Dia juga melukiskan gambaran indah tentang masa depan di mana Ukraina akan menjadi “mesin revitalisasi Eropa” dan “memberikan contoh demokrasi… untuk seluruh dunia.”Forum tersebut diselenggarakan oleh Open Ukraine Foundation, yang didirikan oleh mantan PM Ukraina Arseny Yatseniuk, yang memoderasi panel tempat Nuland berbicara. Panel lain disponsori bersama oleh Dewan Atlantik, yang para pejabatnya berpendapat bahwa “persatuan transatlantik dan dukungan yang kuat dapat membantu Ukraina mengalahkan Rusia dan memperbarui keamanan Eropa.”Pemerintah di Kiev telah mengumumkan "serangan balasan" besar-besaran selama berbulan-bulan. Presiden Vladimir Zelensky dan pejabat Ukraina lainnya berpendapat bahwa mereka tidak memiliki cukup senjata, amunisi, dan peralatan dan membutuhkan Barat untuk mengirim lebih banyak. Pada hari Kamis (25/5), dua penasihat Zelensky memberikan pernyataan publik yang menyiratkan bahwa serangan belum dimulai, sementara yang ketiga bersikeras bahwa serangan itu sudah berlangsung di sepanjang garis depan sepanjang 1.500 kilometer.Nuland terkenal pergi ke Kiev untuk mendukung protes Maidan pada Desember 2013, membagi-bagikan kue kepada orang banyak yang menuntut pakta dengan UE. Dalam panggilan telepon Februari 2014, dia membahas komposisi pemerintahan Ukraina di masa depan dengan duta besar AS untuk Kiev Geoffrey Pyatt, dengan terkenal menyatakan "f**k the EU". Tiga minggu kemudian, kaum nasionalis dengan kekerasan akan merebut kekuasaan dari Presiden Viktor Yanukovich, memicu peristiwa yang akan menyebabkan Krimea bergabung kembali dengan Rusia dan bentrokan di Donbass.Kembali ke Departemen Luar Negeri pada tahun 2021 sebagai bagian dari pemerintahan Joe Biden, Nuland sekali lagi ditugaskan untuk bertanggung jawab atas kebijakan Ukraina. Berbicara di acara Yayasan Carnegie pada bulan Februari, dia mengatakan penaklukan Krimea dan perubahan rezim di Moskow akan menjadi hasil yang ideal dari konflik saat ini. Suaminya adalah Robert Kagan, salah satu pendiri Proyek neokonservatif untuk Abad Amerika dan saudara iparnya, Kimberly Kagan, menjalankan Institute for the Study of War (ISW), sebuah kelompok advokasi Washington yang sering dikutip tentang situasi di garis depan Ukraina oleh media Barat.[IT/r]