Laporan: AS Menginginkan Oman Menjadi Perantara Pembicaraan Nuklir Baru Iran

IslamTimes - Pejabat AS telah menghubungi mitra Oman untuk menjajaki kemungkinan menghidupkan kembali pembicaraan nuklir yang dimediasi antara Washington dan Tehran, menurut sebuah laporan Selasa (30/5).

Laporan di Axios muncul sekitar sembilan bulan setelah pembicaraan tidak langsung yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia.Menurut Axios, yang mengutip pejabat AS, Zionis Israel, dan Eropa, utusan khusus Biden untuk Timur Tengah Brett McGurk melakukan kunjungan rahasia ke Muscat, Oman, pada awal Mei saat berada di wilayah tersebut untuk perjalanan umum ke entitas Zionis dan Arab Saudi."AS sedang bekerja dengan Oman dalam masalah Iran," kata seorang diplomat Eropa seperti dikutip.Para pejabat Zionis Israel yang dikutip oleh outlet tersebut menyatakan keprihatinan bahwa Washington sedang menjajaki pembicaraan untuk kesepakatan sementara yang bertujuan mengurangi ketegangan regional tetapi hal itu dapat membuat beberapa aktivitas pengayaan nuklir tetap utuh.“Orang Amerika menginginkan time-out,” kata seorang pejabat Zionis Israel kepada Axios.AS telah berulang kali membantah mengejar pakta semacam itu."Tidak ada diskusi AS tentang kesepakatan sementara dan tidak ada diskusi tentang keringanan sanksi, atau penutupan kasus pengamanan," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS seperti dikutip.[IT/r]