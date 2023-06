Universitas Cambridge: Anglo-Saxon Tidak Ada 

IslamTimes - Universitas Cambridge mengajar mahasiswa bahwa Anglo-Saxon tidak pernah ada sebagai kelompok etnis yang berbeda, dalam upaya untuk "membongkar ... mitos" nasionalisme Inggris, Telegraph melaporkan pada hari Sabtu (3/6). Akademisi liberal telah lama mencela istilah karena hubungannya dengan "kulit putih".

Mempelajari pendahulu langsung dari bahasa Inggris modern tidak cukup "anti-rasis" untuk universitas, Telegraph melaporkanCambridge's Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic (ASNC) akan berusaha “membongkar dasar mitos nasionalisme – bahwa pernah ada orang 'British', 'English', 'Scottish', 'Welsh' atau 'Irish' dengan identitas etnis yang koheren dan kuno – dengan menunjukkan kepada para mahasiswa betapa terkonstruksi dan bergantungnya identitas ini dan selalu demikian,” lapor surat kabar Inggris, mengutip informasi dari universitas.Dengan merendahkan gagasan tentang identitas Anglo-Saxon yang berbeda, universitas tersebut mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk menjadikan pengajarannya lebih “anti-rasis”.Kontroversi atas istilah 'Anglo-Saxon' dimulai pada 2019, ketika akademisi Kanada Dr Mary Rambaran-Olm mengundurkan diri dari Perhimpunan Anglo-Saxon Internasional karena "keputihan yang melekat" di lapangan. Rambaran-Olm, yang tidak berkulit putih, selanjutnya menulis bahwa "mitos Anglo-Saxon melanggengkan gagasan yang salah tentang apa artinya menjadi 'penduduk asli' Inggris", dan bahwa istilah tersebut "secara historis tidak akurat".Masyarakat mengubah namanya menjadi Masyarakat Internasional untuk Studi Inggris Abad Pertengahan Awal, tetapi beberapa akademisi sangat marah, menggambarkan kontroversi tersebut sebagai upaya untuk memaksakan politik identitas rasial Amerika ke bidang studi Inggris. “Kondisi di mana istilah itu ditemukan, dan bagaimana istilah itu dipahami, sangat berbeda di AS dari tempat lain,” tulis 70 sejarawan dalam surat terbuka pada tahun 2020.“Ini adalah kelanjutan dari apa yang telah terjadi selama beberapa tahun, di mana kebanggaan terhadap identitas nasional diserang,” kata komentator politik Anthony Webber kepada RT. Menunjukkan bahwa orang Inggris modern berutang sepertiga dari nenek moyang mereka kepada Anglo-Saxon, dia menambahkan: “Saya tidak berpikir itu melayani penyebab anti-rasisme untuk tiba-tiba membuat bagian dari populasi merasa bahwa mereka seharusnya tidak bangga dengan latar belakang mereka.”Secara historis, periode Anglo-Saxon menunjukkan waktu antara sekitar 450 dan 1066 Masehi. Selama periode ini, orang-orang Jermanik – Angles, Saxon, dan Jute – tiba di Inggris dan mendirikan kerajaan yang dikonsolidasikan ke dalam Kerajaan Inggris oleh Athelstan dari Wessex pada tahun 927. Periode ini menyaksikan perkembangan iterasi pertama bahasa Inggris dan penciptaan puisi epik seperti Beowulf dan Waldere.Begitu berpengaruhnya Anglo-Saxon pada budaya Inggris dan Amerika modern sehingga Prancis dan Rusia menggunakan istilah itu sebagai singkatan untuk elit berbahasa Inggris di kedua sisi Atlantik.[IT/r]