Pasukan Khusus Inggris Terlibat dalam Operasi Terselubung di 19 Negara

IslamTimes - Pasukan khusus Inggris termasuk Special Air Service [SAS] telah beroperasi di setidaknya 19 negara berbeda selama 12 tahun terakhir, sebuah laporan oleh Action on Armed Violence mengungkapkan.

Pasukan khusus Inggris telah aktif di Sudan, Suriah, Ukraina, dan Rusia, di antara negara-negara lain, karena operasi rahasia mereka tidak diungkapkan secara terbuka oleh menteri pemerintah.Kelompok tersebut mengumpulkan daftar operasi pasukan khusus dengan memeriksa kebocoran media yang merinci beberapa kegiatan mereka.Laporan tersebut mengungkapkan peran SAS, Layanan Kapal Khusus, dan Resimen Pengintaian Khusus dalam spionase dan misi berisiko tinggi yang diperintahkan oleh perdana menteri Inggris dan menteri pertahanan di wilayah yang tidak dimusuhi negara tersebut.Kegiatan utama yang disorot berpusat di Suriah, karena laporan itu menunjukkan berbagai peristiwa di mana pasukan dikerahkan untuk membantu kelompok militan melawan pemerintah sah negara itu sejak 2012, serta misi pengeboman pada 2013 yang akhirnya ditentang oleh parlemen Inggris.Pada tahun 2018, Matt Tonroe, seorang anggota SAS, terbunuh melalui alat peledak rakitan di Suriah dan secara resmi dilaporkan sebagai prajurit resimen Parasut dalam upaya untuk menyamarkan aktivitas pasukan khusus di daerah tersebut.Belakangan terungkap bahwa Tonroe tewas setelah granat yang dibawa tentara AS meledak di sekitarnya.Sebelumnya, bocoran Pentagon menunjukkan bahwa sementara AS dan Prancis masing-masing memiliki 14 dan 15 anggota yang hadir di Ukraina, 50 anggota pasukan khusus Inggris ada di sana meskipun Inggris tidak secara resmi terlibat dalam konflik, yang merupakan bukti dari operasi rahasia yang dilakukan oleh Inggris, AS, dan Prancis untuk membantu Kiev dalam perangnya dengan Moskow.Dinas rahasia Inggris mendapat manfaat dari celah hukum - karena House of Commons harus menyetujui pengerahan pasukan reguler Inggris sementara pasukan khusus dapat memulai operasi tanpa persetujuan - yang memungkinkan kurangnya oversite atas aktivitas mereka, Action on Armed Violence melaporkan.Pada 2015, sebuah serangan di sebuah hotel pantai di Tunisia menewaskan 38 orang, termasuk 30 warga negara Inggris. Pada saat itu, Perdana Menteri David Cameron memberi SAS "carte blanche" untuk membunuh atau menangkap orang-orang tertentu di kawasan MENA.“Pengerahan Pasukan Khusus Inggris yang ekstensif di banyak negara selama dekade terakhir menimbulkan kekhawatiran serius tentang transparansi dan pengawasan demokratis,” Iain Overton, direktur eksekutif badan amal penelitian.Overton menyoroti "kurangnya persetujuan parlemen dan tinjauan retrospektif untuk misi ini", yang "sangat meresahkan".Penyelidikan publik diluncurkan awal Maret untuk menyelidiki tuduhan bahwa SAS membunuh 54 warga sipil di Afghanistan antara 2010 dan 2011. Masalah ini melibatkan serangan malam di mana laki-laki berulang kali ditembak setelah dipisahkan dari keluarga mereka dengan pasukan SAS mengklaim bahwa mereka memiliki senjata. milik mereka.Pemerintah Inggris menyembunyikan keterlibatan pasukan khusus dalam evakuasi diplomat Inggris dari Khartoum, Sudan, di mana laporan yang dibuat untuk publik hanya membahas keterlibatan anggota Resimen Parasut, Marinir Kerajaan, dan Angkatan Bersenjata Kerajaan.Laporan tersebut juga mengungkapkan keterlibatan tentara SAS yang dikirim untuk "melindungi" atlet Inggris pada Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi, Rusia.Daftar lengkap negara juga mencakup Aljazair, Estonia, Prancis, Oman, Irak, Kenya, Libya, Mali, Siprus, Pakistan, Somalia, dan Yaman. Itu dikirim ke Kementerian Pertahanan, meskipun Kementerian secara rutin mengatakan tidak mengomentari aktivitas pasukan khusus.Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan, “Ini adalah kebijakan lama dari pemerintah berturut-turut untuk tidak mengomentari Pasukan Khusus Inggris.”[IT/r]