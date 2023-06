Politisi: AS Mendukung Enam Kelompok Teroris Bersenjata di Perbatasan Irak-Iran

IslamTimes - Seorang politisi senior Irak mengatakan Amerika Serikat mendukung enam kelompok dan organisasi teroris bersenjata yang beroperasi di dekat perbatasan Irak dengan Iran.

Jabbar Odeh, salah satu pemimpin Aliansi Kerangka Kerja Koordinasi Irak, dikutip oleh kantor berita al-Maloumah membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara pada Sabtu (3/6) malam.“Kebijakan luar negeri AS didasarkan pada penciptaan hasutan dan konflik dan perselisihan internasional, karena Washington adalah pewaris dan pengikut kebijakan Inggris, yaitu kebijakan pecah belah dan kuasai,” kata Odeh.Menunjuk ke berbagai jenis dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada kelompok-kelompok di dekat perbatasan di wilayah Kurdistan, politisi Irak itu mengatakan Washington menggunakan kelompok-kelompok teroris sebagai "pengungkit" untuk mengubah daerah itu menjadi tempat konflik regional.“Kami menganggap kehadiran dan aktivitas kelompok-kelompok ini di sekitar perbatasan Irak dengan negara tetangga sebagai ilegal karena Konstitusi Irak telah menekankan larangan aktivitas apa pun terhadap negara tetangga yang berbatasan dengan Irak,” kata Odeh.“Melalui dukungan finansial dari kelompok bersenjata, Amerika Serikat membahayakan keamanan wilayah Kurdistan Irak dan mendorong wilayah itu ke arah yang berbahaya.”Odeh mengatakan kelompok teroris, yang bersembunyi di ketinggian wilayah Kurdistan di Irak, adalah "alat" yang dimiliki dinas intelijen Amerika.Sementara Amerika Serikat mengklaim telah mengakhiri misi tempurnya di Irak, sekitar 2.500 tentara masih berada di negara itu. Di bawah tekanan rakyat Irak, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Irak saat itu Mustafa al-Kadhimi menyatakan pada Juli 2021 bahwa misi AS di Irak akan beralih dari pertempuran ke peran "penasihat" pada akhir tahun itu.Kembali pada bulan Februari, kepala kelompok perlawanan Irak Harakat Hezbollah Nujaba, Akram al-Kaabi, menyatakan tidak ada persahabatan antara Baghdad dan Washington, dan pasukan pendudukan Amerika tidak dapat tinggal di negara Arab dengan dalih apapun.“Tidak ada persahabatan dengan Amerika,” katanya. “AS adalah musuh dan akan tetap menjadi musuh. Kami tidak menerima tinggalnya pasukan Amerika, termasuk penasihat, teknisi, dan pasukan tempur. Perlawanan tidak memiliki posisi lain dan tidak akan pernah mengubahnya.”Pada tanggal 19 Maret 2003, AS dan Inggris menginvasi Irak dengan terang-terangan melanggar hukum internasional dan dengan dalih menemukan Senjata Pemusnah Massal (WMD). Tidak ada senjata seperti itu yang pernah ditemukan di Irak.Lebih dari satu juta warga Irak tewas akibat invasi pimpinan AS, dan pendudukan negara itu, menurut organisasi investigasi Project Censored yang berbasis di California.[IT/r]