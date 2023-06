AS Memberikan Sanksi kepada Jaringan Internasional atas Dugaan Membantu Program Rudal Iran

US Treasury Department in Washington DC.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menjatuhkan sanksi baru terhadap lebih dari selusin individu dan entitas di Iran, China, dan Hong Kong atas apa yang diklaimnya memasok program rudal balistik Republik Islam tersebut.

Departemen Keuangan AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (6/6) bahwa sanksi baru menargetkan jaringan tujuh individu dan enam entitas di Iran, China, dan Hong Kong sebagai bagian dari apa yang disebut kampanye tekanan Washington terhadap Tehran.“Jaringan ini melakukan transaksi dan memfasilitasi pengadaan komponen dan teknologi yang sensitif dan kritis untuk aktor utama dalam pengembangan rudal balistik Iran, termasuk Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran,” klaim Departemen Keuangan dalam pernyataan tersebut.Perusahaan yang terkena sanksi termasuk Beijing Shiny Nights Technology Development, Qingdao Zhongrongtong Trade Development, Hong Kong Ke.Do International Trade Co, Lingoe Process Engineering Limited dan Zhejiang Qingji Ind. Co.Departemen Keuangan AS juga memberlakukan sanksi atas atase pertahanan Iran di Beijing, Davoud Damghani, mengklaim bahwa dia mengkoordinasikan pembelian pasokan China untuk industri pertahanan Iran.Sanksi, yang melarang perusahaan dan individu serta perusahaan AS melakukan bisnis dengan mereka yang masuk daftar hitam, terjadi ketika China dan Iran menandatangani perjanjian kerja sama 25 tahun pada Maret 2021 untuk memperkuat aliansi ekonomi dan politik mereka yang telah berlangsung lama.Amerika Serikat di bawah mantan presiden Donald Trump memberlakukan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran setelah secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir 2015 pada Mei 2018, meskipun Iran sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Meskipun Trump gagal mencapai tujuannya dengan apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum", gelombang sanksi sangat merugikan rakyat biasa Iran, termasuk mereka yang berjuang melawan penyakit yang mengancam jiwa.Sanksi, yang dipertahankan oleh penerus Trump Joe Biden, telah membatasi saluran keuangan yang diperlukan untuk membayar barang-barang kebutuhan pokok dan obat-obatan, merusak rantai pasokan dengan membatasi jumlah pemasok yang bersedia memfasilitasi penjualan barang-barang kemanusiaan ke negara tersebut.Iran telah berulang kali mengecam sanksi tersebut sebagai tindakan "perang ekonomi", "terorisme ekonomi", dan "terorisme medis".[IT/r]