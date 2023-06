Ratusan Jurnalis AS Memprotes Salah Manajemen Tingkat Atas

IslamTimes - Ratusan jurnalis Amerika melakukan pemogokan bersejarah sebagai protes atas kesalahan manajemen tingkat senior di jaringan surat kabar terbesar di negara itu, yang menurut mereka telah menghancurkan ruang redaksi lokal.

Pemogokan dilakukan pada hari Senin (5/6) oleh karyawan Gannett, penerbit surat kabar terbesar di Amerika Serikat, yang mengoperasikan lebih dari 200 harian di seluruh negeri.Aksi industri diluncurkan oleh pekerja dari sekitar dua lusin ruang redaksi, termasuk USA Today, The Palm Beach Post, The Arizona Republic, dan The Austin American Statesman.Pemogokan diperkirakan akan berlanjut pada hari Selasa (6/6) untuk beberapa ruang redaksi. Itu telah digambarkan sebagai aksi buruh terbesar dalam sejarah Gannett yang berusia seabad.Menjelaskan alasan di balik pemogokan, NewsGuild, serikat pekerja yang mewakili lebih dari 1.000 jurnalis dari Gannett, membidik akuisisi perusahaan tahun 2019 oleh New Media Investment Group, juga dikenal sebagai GateHouse Media, yang membelinya seharga $1,2 miliar.Sejak merger, ruang redaksi "telah dilubangi, liputan berita lokal menyusut, dan harga saham Gannett turun hampir 70%," kata serikat pekerja dalam sebuah surat.Itu juga menuduh CEO Mike Reed salah urus urusan perusahaan dengan cara yang telah "mendemoralisasi ruang redaksi dan membuat wartawan tidak mungkin memiliki sumber daya untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas."Serikat pekerja mengatakan Gannett memotong hampir 20% dari pekerjaan jurnalistiknya tahun lalu, melembagakan cuti yang tidak dibayar, dan menangguhkan kontribusi perusahaan untuk rencana pensiun."Gannett telah menciptakan gurun berita ke mana pun Anda memandang," kata Peter D. Kramer, reporter USA Today Network, dikutip oleh The New York Times. "Itu Gannett-nya Mike Reed," tambahnya.Aksi industri bertepatan dengan rapat pemegang saham tahunan Gannett pada Senin pagi. Serikat pekerja telah meminta pemegang saham untuk memberikan mosi tidak percaya terhadap Reed.Namun, selama rapat hari Senin, pemegang saham memilih untuk mempertahankan dewan direksi Gannett, termasuk Reed. Susan DeCarava, presiden NewsGuild of New York, menggambarkan hasil pertemuan itu sebagai "tamparan" bagi para jurnalis yang mogok.Mempertahankan perilaku perusahaan, bagaimanapun, juru bicara Gannett mengatakan, "Meskipun penghentian pekerjaan di beberapa pasar kami, tidak akan ada gangguan dan kami tidak akan berhenti menyampaikan berita tepercaya kepada pembaca setia kami."Tindakan industri datang saat surat kabar regional dan lokal AS sudah berjuang, dengan pembaca beralih ke produsen berita digital.Menurut sebuah studi tahun 2021 oleh Pew Research Center, pekerjaan ruang redaksi di AS anjlok dari 114.000 menjadi 85.000 jurnalis antara tahun 2008 dan 2020.[IT/r]