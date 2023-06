Analis Amerika Takut Akan Kerja Sama Iran-Rusia-China Melawan Tatanan Barat

IslamTimes - Analis Amerika telah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya kerjasama antara Iran, Rusia dan China terhadap tatanan global di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.

Situs web "Epactimes", mengutip analis Amerika, menulis bahwa China, Iran, dan Rusia meningkatkan kerja sama.Andra Kendall Taylor, seorang anggota senior dari New American Security Center, mengatakan kepada situs berita ini: "Ketiga kekuatan ini berusaha untuk melemahkan Amerika Serikat dan membentuk kembali tatanan internasional."Dia berkata: "Kerjasama interaktif antara Rusia, China dan Iran meningkatkan ancaman yang mereka timbulkan terhadap Amerika Serikat." "Tantangan yang akan mereka ciptakan dengan bekerja sama lebih besar daripada jumlah tantangan yang akan diciptakan masing-masing dari ketiga negara ini jika mereka bekerja sendiri."Taylor mengatakan invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu "bertindak sebagai katalis" untuk meningkatkan kerja sama antara ketiga negara.Analis Amerika mengatakan bahwa kerja sama ini telah memungkinkan anggota koalisi ini untuk bekerja sama secara lebih terbuka melawan Amerika Serikat dan sekutunya, dan bahwa ketiga kekuatan tersebut sekarang bekerja sama di berbagai bidang ekonomi, militer, dan diplomatik.Rusia dan China telah menandatangani "kemitraan tak terbatas" yang mencakup kerja sama militer strategis. Beijing telah melakukan lebih banyak upaya untuk membantu ekonomi Rusia melawan sanksi Barat.Sementara itu, Rusia dan Iran telah menandatangani perjanjian pertahanan baru. Selain itu, kesepakatan antara Iran dan China juga meningkat."Jonathan Lord", seorang ahli masalah Asia Barat di think tank New American Security Center, mengatakan bahwa ketiga negara bekerja sama untuk mencegah pengaruh Amerika di luar perbatasan negara.Dia mengatakan bahwa Iran, Rusia, dan China berusaha menjauhkan mitra keamanan Amerika seperti Arab Saudi dari persaingan global antara kekuatan dan dengan cara ini mereka mencoba melemahkan posisi Amerika Serikat.Menurut pakar ini, China secara khusus mencoba menyerang pengaruh Amerika di Timur Tengah melalui "alat asimetris" dan menunjukkan bahwa "dunia bukan lagi dunia Amerika".Menurut Lord, upaya ini memiliki hasil langsung dan besar pada kemampuan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan dan menggunakan pengaruhnya di dunia.Dia berkata: "Iran dan Beijing jelas berusaha untuk meningkatkan lingkup pengaruh mereka dan mengurangi kekuatan pengaruh aktor kuat lainnya."[IT/r]