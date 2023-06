Kelompok Pakar PBB: Pemenjaraan Sistematis di Guantanamo Melanggar Hukum Internasional

IslamTimes - Sekelompok pakar hak asasi PBB telah merilis laporan pedas yang mengkritik Amerika Serikat dan beberapa sekutunya atas penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan di Teluk Guantanamo.

Kelompok yang terdiri dari lima pakar independen itu menyusun laporan pada November 2022, tetapi baru merilisnya pekan lalu.Para ahli menekankan bahwa sementara mereka membahas kasus Abd al-Rahim al-Nashiri, seorang tahanan Saudi keturunan Yaman sedang menunggu sidang hukuman mati, khususnya, "kesimpulan yang dicapai di sini juga berlaku untuk tahanan lain dalam situasi serupa di Teluk Guantanamo. "Mereka memperingatkan bahwa "dalam keadaan tertentu, pemenjaraan yang meluas atau sistematis atau perampasan kebebasan berat lainnya, yang melanggar hukum internasional, dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan."Dalam kasus yang diserahkan kepada kelompok tersebut Juni lalu, pengacara menyatakan bahwa setelah Nashiri ditangkap di Dubai pada tahun 2002, dia menghabiskan empat tahun bolak-balik disiksa dan dianiaya di berbagai situs hitam CIA di Afghanistan, Lituania, Maroko, Polandia, Rumania, Thailand, dan Uni Emirat Arab. .Kelompok tersebut menetapkan bahwa kedelapan negara tersebut "bersama-sama bertanggung jawab atas penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat" terhadap al-Nashiri."Tuduhan bahwa al-Nashiri disiksa tidak terbantahkan," katanya, juga menemukan bahwa kedelapan negara bertanggung jawab atas "penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan sewenang-wenang" terhadapnya.Al-Nashiri tiba di Teluk Guantanamo pada tahun 2006, di mana dia tetap ditahan. Dia baru didakwa pada tahun 2008, dan kasus hukuman mati komisi militernya masih dalam proses pra-sidang.Para ahli meminta negara-negara untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi al-Nashiri tanpa penundaan."Mereka mengatakan "solusi yang tepat adalah membebaskan Tuan al-Nashiri segera," dan memberinya kompensasi dan reparasi.Dan mereka menyerukan "penyelidikan penuh dan independen atas keadaan seputar perampasan kebebasan secara sewenang-wenang terhadap Tuan al-Nashiri, termasuk penyelidikan independen atas tuduhan penyiksaannya.""Kelompok Kerja berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah Amerika Serikat bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada manusia," kata mereka.Al-Nashiri telah dicurigai sebagai dalang di balik pemboman Oktober 2000 atas kapal perusak rudal USS Cole yang menewaskan 17 pelaut.Para pembela hak asasi manusia semakin frustrasi dengan Presiden AS Joe Biden karena gagal memenuhi janji untuk menutup Teluk Guantanamo selama lebih dari dua tahun masa kepresidenannya, membuat para narapidana mendekam di penjara lepas pantai yang terkenal itu tanpa akhir yang terlihat.Pemerintahan mantan Presiden George W. Bush telah memilih Guantanamo, sebuah tempat terpencil di dekat ujung timur Kuba, karena berada di bawah kendali penuh militer AS dan relatif dekat dengan daratan, tetapi di luar yurisdiksi hukum pengadilan Amerika.Idenya adalah bahwa jika para tahanan - yang ditangkap dan dipindahkan berbondong-bondong dari Afghanistan dan di tempat lain - ditahan jauh dari tanah AS, mereka tidak akan memiliki hak hukum untuk meminta perintah hakim habeas corpus, yang memberikan perlindungan terhadap pelanggar hukum penjara. .Tahanan Guantanamo menjadi sasaran pelecehan, penghinaan dan penyiksaan sebagai bagian dari interogasi mereka, laporan yang secara bertahap dibocorkan ke dunia luar oleh beberapa pengacara yang mengunjungi penjara dan narapidana yang telah dibebaskan.[IT/r]