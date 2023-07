Media: Taliban Mencapai Apa yang Tidak Bisa Dilakukan AS dengan Opium 

IslamTimes - Taliban dilaporkan telah menyelesaikan dalam satu tahun apa yang gagal dilakukan oleh 'perang melawan narkoba' Amerika dalam lima dekade: Menghilangkan sebagian besar produksi opium Afghanistan.

Larangan kelompok pertanian opium dilaporkan telah memangkas produksi opioid Afghanistan sebesar 80% dalam satu tahunSejak Taliban melarang pertanian poppy secara nasional pada April 2022, Afghanistan telah melakukan “upaya kontra-narkotika paling sukses dalam sejarah manusia,” lapor surat kabar Telegraph Inggris pada hari Sabtu (1/7). Produksi poppy Afghanistan telah turun sekitar 80% pada tahun lalu, kata laporan itu. Penanaman opium anjlok lebih dari 99%, menjadi sekitar 2.500 hektar, di provinsi Helmand, yang diduduki pasukan Inggris selama 20 tahun perang pimpinan AS di Afghanistan.The Telegraph mencatat bahwa tidak ada pengurangan pasokan yang dicapai selama 50 tahun perang Washington melawan narkoba, termasuk dua dekade kehadiran AS di Afghanistan. Negara Asia Tengah ini secara historis menyumbang lebih dari 80% produksi opium global dan 95% pasokan opioid Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa, di antara pengamat lainnya, telah menyuarakan keprihatinan bahwa kekurangan yang dihasilkan dapat menyebabkan lebih banyak penggunaan opioid sintetik, seperti fentanil, yang bahkan berpotensi lebih berbahaya daripada heroin.Dengan AS mengendalikan Afghanistan pada tahun 2004, pemerintah yang didukung Washington di Kabul menetapkan tujuan untuk menghilangkan budidaya opium dalam waktu sepuluh tahun. Alih-alih, kultivasi dan produksi justru meningkat selama pendudukan AS, bahkan ketika para pembayar pajak Amerika dilaporkan menghabiskan sedikitnya $9 miliar untuk memberantas industri tersebut.Badan Intelijen Pusat AS memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam perdagangan narkotika. Sebuah laporan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1991 menemukan bahwa operasi rahasia CIA di Afghanistan telah mengubah kawasan itu dari “zona opium mandiri menjadi pemasok utama heroin untuk pasar dunia.”Namun demikian, media AS menuding Taliban karena diduga membiarkan produksi opium meningkat setelah kelompok Islam itu merebut kembali kendali Afghanistan pada Agustus 2021. Pemerintah Taliban tidak mau memberlakukan larangannya terhadap tanaman tersebut.Ironisnya, Institut Perdamaian Amerika Serikat milik pemerintah AS menyalahkan Taliban bulan lalu karena terlalu sukses dalam memangkas produksi opium. “Godaan untuk melihat larangan saat ini dalam sudut pandang yang terlalu positif – sebagai kemenangan kontra-narkotika global yang penting – harus dihindari,” klaim institut tersebut. “Ini terutama benar mengingat keadaan ekonomi Afghanistan dan situasi kemanusiaan negara itu. Memang, larangan itu membebankan biaya ekonomi dan kemanusiaan yang sangat besar pada warga Afghanistan dan kemungkinan akan lebih merangsang arus keluar pengungsi.”[IT/r]