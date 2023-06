Lebih dari 1.000 Warga Sipil Afghanistan Terbunuh Sejak Pengambilalihan Taliban vs. 3035 Kematian pada tahun 2020

IslamTimes - Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengkritik Taliban atas pembunuhan lebih dari 1.000 warga sipil di Afghanistan sejak naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021, tanpa menyebutkan laporan sebelumnya yang menunjukkan jauh lebih banyak warga sipil terbunuh selama pendudukan militer pimpinan AS di negara itu.

Menurut laporan yang dirilis pada Selasa (27/6) oleh Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), telah terjadi 3.774 korban sipil di Afghanistan, termasuk 1.095 kematian warga sipil, akibat kekerasan dan aksi teror antara pertengahan Agustus 2021, ketika Taliban kembali berkuasa, dan akhir Mei 2023.Itu dibandingkan dengan 8.820 korban sipil di seluruh Afghanistan, termasuk 3.035 tewas, hanya pada tahun 2020 – ketika pasukan NATO pimpinan AS masih dalam kendali virtual atas keamanan negara – seperti yang dilaporkan dalam laporan PBB sebelumnya.Laporan tersebut menyoroti bahwa tiga perempat dari serangan sejak Taliban merebut kekuasaan dilakukan dengan alat peledak rakitan di “daerah berpenduduk, termasuk tempat ibadah, sekolah dan pasar,” di mana 92 wanita dan 287 anak-anak dilaporkan di antara mereka yang tewas.Sebuah pernyataan pers PBB yang dirilis setelah laporan pada hari Selasa (27/6) menambahkan bahwa angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kerugian sipil akibat serangan IED di tempat ibadah – kebanyakan milik minoritas Muslim Syiah – dibandingkan dengan periode tiga tahun sebelum Taliban. pengambilalihan.Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 setelah pembicaraan damai Washington dengan kelompok militan yang akhirnya menyebabkan penarikan tergesa-gesa pasukan AS dan NATO dari negara itu setelah pendudukan destruktif selama 20 tahun atas nama "perang melawan teror". dan "membangun bangsa."Pernyataan itu juga mengatakan bahwa setidaknya 95 orang tewas dalam serangan di sekolah, fasilitas pendidikan dan tempat lain yang menargetkan komunitas Syiah Hazara.Menurut laporan itu, meskipun bentrokan bersenjata telah menurun secara signifikan sejak Taliban berkuasa, tantangan keamanan tetap ada di negara itu, dengan aksi teror yang terus dilakukan oleh kelompok teroris Daesh (ISIS).Daesh mencari pijakan di negara yang dilanda perang setelah kelompok teror Takfiri dikalahkan di Irak dan Suriah. Beberapa laporan mengatakan kelompok teroris itu hanya beroperasi di provinsi timur Nangarhar dan Khost sebelum pengambilalihan oleh Taliban, tetapi kini telah memperluas kehadirannya ke wilayah lain di seluruh negeri.Namun, UNAMA menekankan bahwa Taliban bertanggung jawab atas sebagian besar serangan, menambahkan bahwa serangan yang mematikan telah meningkat meskipun insiden kekerasan lebih sedikit.“Angka UNAMA menyoroti tidak hanya kerusakan sipil yang sedang berlangsung akibat serangan semacam itu, tetapi juga peningkatan serangan bunuh diri yang mematikan sejak 15 Agustus 2021, dengan jumlah serangan yang lebih sedikit yang menyebabkan lebih banyak korban sipil,” kata laporan itu, mencatat bahwa serangan itu dilakukan di tengah krisis keuangan dan ekonomi nasional.Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban dan kekuasaan mereka atas Afghanistan. Sejak pengambilalihan mereka, Taliban telah berjuang untuk menahan krisis ekonomi yang semakin dalam.Ekonomi Afghanistan yang sangat bergantung pada bantuan, sebagian besar didanai oleh donor internasional, telah berada dalam kekacauan sejak pemerintah Barat -- yang dipimpin oleh AS -- menangguhkan bantuan kemanusiaan dan membekukan aset milik Afghanistan.Pasukan NATO pimpinan AS menginvasi Afghanistan pada bulan Oktober 2001 menyusul serangan mencurigakan 9/11, yang diduga dilakukan oleh sebagian besar warga negara Saudi.Menurut angka resmi AS, Washington menghabiskan $2,3 triliun di Afghanistan dalam pendudukan militer yang menyebabkan pembunuhan 46.319 warga sipil Afghanistan – dianggap terlalu diremehkan oleh organisasi independen – serta kematian 70.000 militer dan polisi Afghanistan dan sekitar 53.000 militan.Ratusan ribu lainnya dilaporkan terluka dan mengungsi selama 20 tahun pendudukan, yang juga mengakibatkan kematian 2.324 personel militer AS, 3.917 kontraktor AS, dan 1.144 tentara sekutu.Di bagian lain dalam laporannya, UNAMA menuntut penghentian segera serangan teroris di seluruh Afghanistan, menambahkan bahwa otoritas de facto Taliban di Kabul sekarang bertanggung jawab atas keselamatan penduduk Afghanistan.Menanggapi laporan PBB, kementerian luar negeri yang dikelola Taliban mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa situasinya berangsur-angsur membaik setelah kelompok itu kembali berkuasa, mengklaim bahwa "Keamanan telah dipastikan di seluruh negeri."Pernyataan itu juga menekankan bahwa pasukan keamanan Taliban telah melakukan beberapa serangan terhadap sel-sel Daesh dan berfokus untuk memastikan "tindakan tepat waktu untuk mencabut tempat berlindung para teroris."[IT/r]