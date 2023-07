Washington: Jet Tempur Rusia Merusak Drone Reaper AS 

IslamTimes - Sebuah jet tempur Rusia yang terbang di atas Suriah diduga menembakkan suar ke MQ-9 Reaper Amerika, merusak baling-baling pesawat tak berawak, dalam pertempuran jarak dekat terakhir yang dikecam oleh pasukan pendudukan ilegal AS sebagai "sembrono" dan "tidak profesional".

Insiden terbaru mengikuti serangkaian pertemuan yang diduga "sembrono" di SuriahInsiden itu terjadi pada hari Minggu (23/7), ketika jet Rusia terbang dalam jarak beberapa meter dari MQ-9 Reaper yang diklaim oleh Komando Pusat Angkatan Udara AS (AFCENT) sedang menerbangkan misi kontraterorisme pada hari Selasa (25/7). Komando tersebut memposting rekaman video yang dimaksudkan untuk menunjukkan jet tempur terbang tepat di atas drone dan menyebarkan suar di jalurnya.Baling-baling drone itu rusak parah, menurut AFCENT, yang juga memposting foto yang dimaksudkan untuk menunjukkan bukti kerusakan. Operator jarak jauh dari pesawat nirawak (UAV) dapat mempertahankan kendali dan menerbangkannya kembali ke pangkalannya.“Jet pejuang Rusia yang secara terang-terangan mengabaikan keselamatan penerbangan mengurangi misi kami untuk memastikan kekalahan abadi ISIS,” kata Letnan Jenderal AFCENT Alex Grynkewich kepada media AS. “Kami meminta pasukan Rusia di Suriah untuk segera mengakhiri perilaku sembrono, tidak beralasan, dan tidak profesional ini.”MQ-9 Reaper diduga dipaksa melakukan manuver mengelak ketika jet tempur Rusia menjatuhkan suar parasut dari jarak dekat awal bulan ini. Pada saat itu, pasukan AS mengklaim bahwa mereka melihat “tingkat baru tindakan tidak profesional dan tidak aman oleh angkatan udara Rusia yang beroperasi di Suriah.” Pekan lalu, sebuah jet tempur Su-35 membahayakan awak pesawat pengintai MC-12 AS dengan memaksanya terbang, klaim AFCENT.Moskow menanggapi insiden sebelumnya yang melibatkan drone AS dengan mengatakan UAV terbang ke wilayah udara yang digunakan pasukan Rusia dan Suriah selama latihan militer bersama.Pasukan AS secara ilegal menduduki wilayah kaya minyak di Suriah, melanggar kedaulatan negara itu, setidaknya sejak 2015. Pasukan Rusia telah beroperasi di negara itu atas undangan pemerintah Suriah dan telah membantu mengalahkan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) dan dunia internasional mendukung teroris pemberontak.Anggota parlemen Washington menolak RUU pada bulan Maret yang menyerukan penarikan pasukan AS dari Suriah. Sekitar 900 tentara Amerika, bersama dengan ratusan kontraktor AS, masih dikerahkan di negara tersebut. Perwakilan AS Matt Gaetz (R-Florida), yang memperkenalkan RUU yang gagal, berpendapat bahwa “tidak ada peran” bagi AS di Suriah.“Kami telah mencoba membangun demokrasi dari pasir, darah, dan milisi Arab,” kata Gaetz setelah RUUnya dikalahkan di DPR AS. “Berkali-kali, pekerjaan yang kami lakukan tidak mengurangi kekacauan. Seringkali, itu menyebabkan kekacauan – kekacauan yang kemudian mengarah pada terorisme.”[IT/r]