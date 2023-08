Rusia Mengecam Pertahanan 'Tidak Tahu Malu' AS atas Penggunaan Bom Cluster yang 'Tepat' di Kiev

IslamTimes - Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov mengecam Washington karena dukungannya yang "tidak tahu malu" dan "keterlaluan" terhadap penggunaan munisi tandan yang dilarang secara global oleh Ukraina, mencatat bahwa bom tersebut telah membunuh seorang jurnalis Rusia.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Antonov mengecam Sekretaris Pers Pentagon Pat Ryder pada hari Kamis (10/8) atas pernyataannya yang mengklaim bahwa AS memiliki “semua indikasi” bahwa Ukraina “dengan benar” menggunakan munisi tandan.“Upaya pejabat AS untuk menggambarkan penggunaan munisi tandan kontroversial Ukraina sebagai hal yang tepat dan sah adalah tidak tahu malu dan keterlaluan,” kata Antonov.Dia lebih lanjut mengutip penembakan Ukraina pada 22 Juli dengan bom curah yang menewaskan seorang reporter Rusia yang bekerja untuk RIA Novosti. Tiga wartawan lainnya juga terluka.“Saya ingin tahu apakah ‘penggunaan yang tepat’ dari bom curah juga berlaku untuk pembunuhan jurnalis Rusia Rostislav Zhuravlev,” kata Antonov.“Apakah ada batasan sinisme pejabat Pentagon yang membuat pernyataan seperti itu?” dia menambahkan.Antonov juga mengatakan "teroris Ukraina" telah mengatur pembunuhan beberapa tokoh Rusia terkenal dengan senjata Barat dan bertanggung jawab atas kematian ratusan anak.Dia lebih lanjut mengecam Kiev karena secara teratur menembaki daerah pemukiman, melakukan "serangan teroris" di Jembatan Krimea dan kapal sipil, dan melakukan serangan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporozhye, dan meminta pertanggungjawaban Ukraina dan AS atas "pelanggaran hukum".“Tanggung jawab atas semua pelanggaran hukum ini terletak pada Kiev dan Washington,” kata Antonov.Awal bulan ini, angkatan bersenjata Ukraina menembaki sasaran sipil, termasuk sebuah universitas, di Kota Donetsk yang dikuasai Rusia dengan munisi curah yang dilarang dua kali pada hari yang sama.AS mengkonfirmasi pada bulan Juli bahwa Ukraina menggunakan bom curah yang dipasok Washington untuk melawan pasukan Rusia meskipun ada kekhawatiran luas bahwa amunisi semacam itu dapat menyebabkan korban sipil.Keputusan Washington untuk memasok bom cluster ke Kiev ditentang oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk sekutu Baratnya.Bom tandan dilarang di bawah Konvensi Munisi Tandan (CCM), sebuah perjanjian internasional yang menangani konsekuensi kemanusiaan dan kerugian yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh munisi tandan terhadap warga sipil melalui larangan kategoris dan kerangka kerja tindakan.Senjata tersebut dapat berisi lusinan bom kecil, tersebar di wilayah yang luas, seringkali membunuh dan melukai warga sipil. CCM dilarang karena bom yang tidak meledak dapat menimbulkan risiko bagi warga sipil selama bertahun-tahun setelah pertempuran berakhir.Munisi tandan umumnya mengeluarkan submunisi yang dapat mencakup area lima kali lebih luas dari bom konvensional.Konvensi Munisi Tandan, yang mulai berlaku pada tahun 2010, melarang semua penggunaan, produksi, pengiriman, dan penimbunan bom tandan. Lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian itu, kecuali AS, Rusia, dan Ukraina.[IT/r]