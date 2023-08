Kejatuhan “Israel” di Tripoli: Libya Pecat Menlu, Tegaskan ‘Tidak’ untuk Normalisasi

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Zionis “Israel” Eli Cohen menyalahkan “lawan politik” atas badai api pada hari Senin (28/8) seputar pengungkapannya pada hari sebelumnya bahwa dia baru-baru ini mengadakan pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan timpalannya dari Libya Najla Mangoush.

Pengungkapannya mengenai pertemuan tersebut memicu kemarahan di Libya, gelombang kritik dari entitas Zionis, dan teguran dari Washington.Mangoush dipecat pada hari Senin – dan sejak itu melarikan diri dari Libya – karena pertemuannya dengan Cohen.Dalam postingannya di X [sebelumnya Twitter] dalam bahasa Ibrani pada Senin malam, Cohen mengatakan Kementerian Luar Negeri “bekerja secara teratur melalui saluran terbuka dan terselubung, dan dalam berbagai cara rahasia untuk memperkuat hubungan Zionis 'Israel' di dunia,” dan mengecam “politik” lawan yang belum mencapai pencapaian signifikan apa pun” karena “terburu-buru bereaksi tanpa mengetahui detailnya”.Cohen mendapat kecaman luas pada hari Senin karena secara resmi mempublikasikan pertemuannya dengan Mangoush, dan tokoh-tokoh oposisi mengecamnya karena kurangnya penilaian yang “amatir dan tidak bertanggung jawab”, dan sumber-sumber senior pemerintah menuduhnya menimbulkan kerugian serius pada diplomasi suatu entitas.Washington juga dikatakan sangat marah. Presiden AS Joe Biden mengetahui pertemuan antara Cohen dan Mangoush, situs berita Walla melaporkan, dan mendorong Tripoli untuk hadir, namun mendapat kesan bahwa pertemuan itu bersifat rahasia dan akan tetap demikian.Channel 12 dan Channel 13 Zionis “Israel” melaporkan bahwa penjabat Duta Besar AS untuk Zionis Israel, Stephanie Hallett, mengatakan kepada Cohen pada Senin malam bahwa publikasinya tentang pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu mengkhawatirkan. Channel 13 mengatakan dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesalahan langkah yang perlu diperbaiki dan Cohen, sebagai tanggapannya, mengatakan Israel tidak akan membahas lebih lanjut pertemuan tersebut di depan umum.Seorang pejabat AS yang dikutip oleh media Ibrani mengatakan pengungkapan Cohen “membunuh” saluran percakapan dengan Libya tentang kemungkinan normalisasi hubungan dengan Zionis “Israel”.Sumber yang tidak disebutkan namanya di agen mata-mata Mossad yang dikutip oleh Channel 12 mengatakan bahwa tindakan Cohen “telah menimbulkan kerusakan besar pada hubungan yang telah terjalin dalam beberapa tahun terakhir,” dan menambahkan: “Dia membakar jembatan. Ini tidak bisa diperbaiki.”Warga Libya bereaksi dengan marah terhadap pengumuman Cohen tentang pertemuan tersebut dan protes pun pecah di Tripoli dan kota-kota Libya barat lainnya.Perdana Menteri Libya Abdul Hamid al-Dbeibeh awalnya memberhentikan Mangoush dari perannya, dan mengatakan panel investigasi akan dibentuk untuk menyelidiki pertemuan tersebut, sebelum memecatnya pada hari Senin.Kementerian luar negeri Libya membantah adanya pembicaraan formal dengan Cohen. “Apa yang terjadi di Roma adalah pertemuan biasa yang tidak resmi dan tidak dipersiapkan, selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Italia, dan tidak mencakup diskusi, perjanjian atau konsultasi apa pun,” kata Kementerian Luar Negeri Libya dalam sebuah komunike.Kementerian mendeklarasikan “penolakan menyeluruh dan mutlak terhadap normalisasi hubungan dengan entitas Zionis” dan menegaskan “komitmen penuh terhadap konstanta nasional dalam isu-isu negara-negara Arab dan Islam, yang utamanya adalah perjuangan Palestina,” sambil tetap berpegang pada posisi tersebut. tentang Al-Quds sebagai “ibu kota abadi Palestina.”Setelah memecat Mangoush, Dbeibeh mengunjungi kedutaan Palestina di Tripoli, dan berjanji tidak akan ada normalisasi dengan Zionis “Israel”, situs berita Libya Observer melaporkan. Selama kunjungannya, Dbeibeh kembali menegaskan bahwa dia tidak mengetahui pertemuan Mangoush dengan Cohen, dan menegaskan bahwa dia telah memecatnya.[IT/r]