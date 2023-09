Israel Membuka Kedutaan Besar di Negara Arab

IslamTimes - Zionis Israel telah membangun pijakan diplomatik lainnya di kawasan Teluk Persia, dengan membuka kedutaan baru di Bahrain tiga tahun setelah menormalisasi hubungan dengan kerajaan kecil Arab tersebut.

Yerusalem Barat telah menjadi bagian dari Bahrain tiga tahun setelah membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan tersebutMenteri Luar Negeri Zionis Israel Eli Cohen menghadiri upacara pada hari Senin (4/9) untuk meresmikan kedutaan besar negara tersebut di Manama. Dia dan mitranya dari Bahrain, Abdullatif Al Zayani, setuju untuk bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan, perjalanan, dan investasi antar negara mereka.Pembukaan kedutaan “menandakan komitmen bersama kami terhadap keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah kami,” kata Al Zayani pada upacara tersebut. Zionis Israel dan Bahrain menjalin hubungan diplomatik pada September 2020 berdasarkan Perjanjian Abraham yang ditengahi AS, yang diperjuangkan oleh Presiden Donald Trump saat itu.Bahrain, markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, mengikuti jejak Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Sudan dan Maroko kemudian bergabung dengan Abraham Accords.Perdagangan antara Zionis Israel dan Bahrain, yang meningkat dua kali lipat tahun lalu, akan semakin berkembang seiring dengan memperdalam kerja sama kedua negara, kata Cohen. “Ini momen yang menggembirakan bagi saya, yang menandakan semakin menghangatnya hubungan antar negara,” ujarnya. “Saya akan terus bertindak sehingga kami dapat mendirikan mezuzah di lebih banyak kedutaan besar Zionis Israel di seluruh dunia.”Cohen memimpin delegasi Zionis Israel yang mencakup perwakilan lebih dari 30 perusahaan dan tiba di Bahrain pada hari Minggu. Sebelum upacara kedutaan, ia bertemu pada Senin pagi dengan Putra Mahkota Salman bin Hamad Al Khalifa. “Saya berterima kasih kepadanya atas kepemimpinannya dalam memimpin Perjanjian Abraham, yang mengubah wajah Timur Tengah dan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran masyarakat di kawasan itu,” kata menteri Zionis Israel.Namun, Washington tidak mampu membujuk tetangga Bahrain yang lebih besar, Arab Saudi, untuk menormalisasi hubungan dengan Yerusalem Barat. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bulan lalu mengakui bahwa kesepakatan dengan Riyadh masih jauh dari tercapai.Arab Saudi telah berulang kali mengutuk meningkatnya bentrokan antara Zionis Israel dan Palestina, dan kerajaan gurun tersebut dilaporkan menuntut jaminan keamanan AS dan membantu mengembangkan industri tenaga nuklirnya sebagai imbalan untuk bergabung dengan Abraham Accords.[IT/r]