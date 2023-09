Dengan Tidak Adanya AS, China Mencari Peran yang Lebih Besar di Afghanistan yang Dikuasai Taliban

IslamTimes - Duta Besar China yang baru untuk Afghanistan menyerahkan surat kepercayaannya kepada otoritas Taliban di Kabul pada hari Rabu (13/9), menjadikan China negara pertama yang menunjuk utusan untuk Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021 dan pasukan koalisi pimpinan AS menarik diri dengan tergesa-gesa. .

Meskipun Beijing belum mengindikasikan apakah langkah tersebut merupakan langkah menuju pengakuan formal terhadap pemerintah Taliban, tampaknya mereka memperluas hubungannya dengan pemerintah de facto di Kabul, sehingga berpotensi membuka jalan untuk memperkuat proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) di Afghanistan.“Ini adalah rotasi normal duta besar China untuk Afghanistan, dan dimaksudkan untuk terus memajukan dialog dan kerja sama antara China dan Afghanistan,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa kebijakannya terhadap Afghanistan “jelas dan konsisten.”Wakil juru bicara pemerintahan Taliban, Bilal Karimi juga membenarkan bahwa Mohammad Hassan Akhund, penjabat perdana menteri di pemerintahan Taliban, dengan hangat menerima mandat utusan baru China Zhao Xing dalam sebuah upacara di Kabul.Juru bicara Taliban di Doha, Suhail Shahin, mengatakan langkah tersebut akan semakin meningkatkan hubungan kedua negara dan membuka jalan bagi kerja sama keduanya di berbagai bidang.“Pemerintah lain menunjuk kuasa usaha setelah masa jabatan duta besar mereka berakhir. Namun, China memutuskan untuk mencalonkan duta besar baru,” kata Shahin, yang merupakan anggota kunci tim perundingan Taliban dengan AS.China telah menjalin hubungan dekat dengan Taliban selama bertahun-tahun, dan dengan jatuhnya pemerintahan Ashraf Ghani pada Agustus 2021, China menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak menutup kedutaan besarnya di Kabul, dan juga mempercayakan kedutaan Afghanistan di Beijing kepada perwakilan Taliban. .Sejak kembalinya Taliban berkuasa, perwakilan sejumlah perusahaan China telah melakukan perjalanan ke Afghanistan dan penerbangan langsung antara Afghanistan dan China juga dilanjutkan.Persaingan yang intens antara Tiongkok dan Amerika Serikat, terutama di bidang ekonomi, telah menyebabkan pihak berwenang di Beijing meningkatkan kontak dengan otoritas Taliban dalam dua tahun terakhir.Beijing menganggap naiknya kekuasaan Taliban di Afghanistan sebagai faktor kunci dalam berkurangnya peran dan pengaruh Washington di wilayah tersebut, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pelaksanaan proyek BRI yang ambisius setelah memutuskan untuk memperluas megaproyek dari Pakistan ke Afghanistan.Dalam sebuah perjanjian yang dicapai di Islamabad pada bulan Mei tahun ini, China dan Pakistan sepakat untuk memperluas proyek infrastruktur yang menguntungkan tersebut ke Afghanistan, yang berpotensi menarik miliaran dolar untuk mendanai proyek infrastruktur di negara yang terkena sanksi tersebut, menurut kementerian luar negeri Pakistan.Melaluinya, China mencari investasi besar di lebih dari 150 negara dan organisasi internasional, guna mengamankan kepentingan strategisnya di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.Bagi Taliban, yang terus bergulat dengan isolasi regional dan global, membangun hubungan yang kuat dengan Tiongkok adalah hal yang saling menguntungkan karena menawarkan peluang ekonomi dan keuntungan geopolitik, sehingga menciptakan skenario yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, menurut para ahli.Alih-alih mengikuti strategi hard power, China memilih pendekatan soft power untuk menyeimbangkan pengaruhnya terhadap ambisi AS di wilayah timur, mengikuti cetak biru yang diterapkan India pada era Ghani.Dengan memajukan hubungan diplomatiknya di negara-negara Asia Timur dan Tengah serta melakukan investasi politik dan ekonomi, Beijing mengandalkan “soft power” untuk mengisi kekosongan di Barat.Landasan teori konsep “soft balance” yang dikemukakan oleh Robert Pape, profesor ilmu politik terkemuka di University of Chicago, menyatakan bahwa tujuan menciptakan soft balance adalah untuk menetralisir kinerja negara-negara hegemonik tanpa konfrontasi langsung.Pape, yang berspesialisasi dalam urusan keamanan internasional, berpendapat bahwa tujuan menciptakan keseimbangan yang lembut adalah untuk menetralisir pengaruh negara hegemonik tanpa terlibat dalam konfrontasi langsung.Seperti yang dikatakan oleh Stephen Walt, seorang ilmuwan politik terkemuka Amerika, keseimbangan lunak melibatkan koordinasi tindakan diplomatik secara sadar untuk mencapai hasil yang bertentangan dengan keinginan negara yang lebih tinggi, hasil yang tidak dapat diperoleh tanpa dukungan keseimbangan.Senada dengan itu, China juga menekankan upaya diplomasi, termasuk langkah-langkah yang didasarkan pada kerja sama sementara atau jangka panjang dengan negara-negara tetangganya dan mitra potensial seperti Afghanistan atau Pakistan.Pendekatan China untuk melawan Amerika Serikat di negara-negara Asia Tengah, termasuk Afghanistan, berkisar pada keseimbangan ekonomi yang lemah, yang melibatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan kereta api, pengembangan lembaga keuangan, dan investasi di bidang pertambangan dan sumber daya.Kebijakan China di Asia Tengah dirancang untuk mencegah Afganistan, yang secara geografis merupakan lokasi strategis, agar tidak lagi dipengaruhi oleh aliansi militer NATO yang dipimpin AS, sehingga secara efektif menjauhkannya dari Barat.Pentingnya Afghanistan dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi China lebih dari sekadar kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh penarikan AS dan situasi yang berkembang di Afghanistan sendiri.Negara Asia Selatan yang terkurung daratan ini telah muncul sebagai bagian integral dari strategi diplomasi lingkungan baru China karena negara ini mengambil peran sebagai benteng regional melawan hegemoni Barat.China secara aktif membangun jaringan negara-negara, baik melalui organisasi seperti BRICS dan SCO di negara-negara Selatan atau hubungan informal di Timur.Pendekatan ini, menurut para ahli, bertujuan untuk memposisikan China dalam tatanan dunia yang terus berubah, di mana Amerika tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan global, dan pusat-pusat kekuatan menjadi lebih berbasis jaringan.China telah menginvestasikan miliaran dolar di Afghanistan sebelum dan bahkan setelah Taliban berkuasa.Sebagai contoh penting, konsorsium Metallurgical Corp of China (MCC) dan Jiangxi Copper mengambil sewa selama 30 tahun untuk proyek tembaga terbesar di negara tersebut, Mes Aynak, pada tahun 2008.Pada bulan Januari, pemerintah Taliban menandatangani perjanjian internasional pertamanya dengan Tiongkok sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, yang memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk mengeksplorasi dan mengembangkan cadangan minyak di Afghanistan utara.Berdasarkan perjanjian tersebut, Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co. (CAPEIC) akan memberikan $150 juta setiap tahun kepada Afghanistan. Dalam tiga tahun, jumlah ini akan meningkat menjadi $540 juta untuk kontrak 25 tahun.Menyusul perebutan kekuasaan oleh Taliban, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menandatangani beberapa kontrak lain dengan pejabat Taliban di berbagai bidang seperti ekstraksi minyak, penambangan litium, dan ekstraksi emas di provinsi Takhar di timur laut Afghanistan.Ketika perekonomian negara yang bergantung pada bantuan tersebut ambruk setelah penarikan AS yang tergesa-gesa dan gagal, pemerintahan Taliban berupaya menstabilkan perekonomian dengan mengundang investasi.Taliban telah mendapatkan kembali kendali atas sumber daya alam yang sangat besar di negara itu yang pernah dikatakan oleh mantan menteri pertambangan negara itu bernilai hingga $3 triliun.Meskipun situasi di Afghanistan masih genting, China melihat berakhirnya invasi pimpinan AS dan pengambilalihan oleh Taliban sebagai peluang ekonomi dan strategis bagi China.[IT/r]