Arab Saudi Memantau Eskalasi dengan 'Keprihatinan', Menyerukan untuk Menahan Diri

Antony Blinken and Mohammad bin Salman

IslamTimes - Arab Saudi mengeluarkan sebuah pernyataan, hari ini pagi, yang menyerukan untuk menahan diri dan “menghindari eskalasi” di wilayah tersebut setelah serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman.

Arab Saudi menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Laut Merah.Kementerian Luar Negeri Arab Saudi memposting di X bahwa Kerajaan tersebut memantau dengan cermat situasi tersebut dengan "keprihatinan besar", menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Laut Merah, karena kebebasan navigasi di dalamnya merupakan tuntutan internasional.AS-Inggris serang SanaaSeorang pejabat AS mengatakan kepada CNN pada hari Jumat bahwa militer AS telah melancarkan serangan terhadap beberapa sasaran di Yaman, dan menambahkan bahwa “serangan tersebut berasal dari jet tempur dan rudal Tomahawk.”Kantor berita Yaman SABA di Sanaa juga melaporkan bahwa agresi Amerika-Zionis Israel-Inggris melancarkan beberapa serangan udara di ibu kota Sanaa dan provinsi Hodeidah, Saada, dan Dhamar.Pentagon juga mengumumkan bahwa agresi AS telah menargetkan 12 lokasi di Yaman dan dilakukan oleh pesawat tempur, rudal jelajah, dan kapal selam.Belakangan, Pusat Angkatan Udara AS menyatakan dalam siaran persnya bahwa serangan udara di Yaman menargetkan lebih dari 60 lokasi yang terkait dengan gerakan Ansar Allah di 16 lokasi.Sebelumnya, Wakil Kepala Departemen Bimbingan Moral Kementerian Pertahanan Yaman di pemerintahan Sanaa, Brigadir Abdullah ben Amer, menegaskan bahwa ada persiapan yang signifikan untuk menghadapi antisipasi agresi AS-Inggris di Yaman.Gambaran besarMenyusul dimulainya agresi Zionis Israel di Gaza, Sanaa mengumumkan akan memberlakukan larangan terhadap kapal-kapal Israel dan kapal-kapal tujuan Zionis "Israel" untuk melintasi Laut Merah dan Laut Arab untuk mendukung masyarakat Jalur Gaza, yang saat ini menghadapi genosida Israel dengan dukungan langsung dari Washington. dukungan dan keterlibatan.Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis pekan lalu mengeluarkan “peringatan terakhir” kepada Sanaa untuk menghentikan operasinya. Namun Israel menolak untuk menyerah pada tekanan asing mengenai dukungan mereka terhadap Gaza dan mengumumkan bahwa serangan akan terus berlanjut sampai genosida Zionis Israel berhenti. Pernyataan itu dibuat setelah koalisi laut pimpinan AS yang baru dibentuk, yang beroperasi di bawah Operasi Penjaga Kemakmuran, terpecah belah sebelum melakukan satu operasi gabungan.Sebagai bagian dari kampanyenya melawan Sanaa, awal bulan ini AS menyerang Angkatan Laut Yaman di Laut Merah, yang mengakibatkan 10 tentaranya tewas.Menanggapi ancaman untuk mengakhiri operasinya dalam mendukung Gaza, para pejabat tinggi Sanaa, termasuk pemimpin Ansar Allah Sayyid Abdul Malik al-Houthi, menteri pertahanan, dan panglima angkatan bersenjata, semuanya menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Yaman akan dibalas dengan tindakan balasanan yang langsung, tegas, dan besar.Sanaa memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan pihak lain mana pun yang terlibat dalam agresi terhadap negara tersebut akan “menyesali tindakan mereka,” dan menegaskan kembali bahwa Yaman tidak akan membiarkan “siapa pun menghalanginya” untuk “melaksanakan tugas kemanusiaan, etika, dan agama terhadap negara tersebut.” Gaza" dan akan melanjutkan keputusan pelarangannya "apa pun tantangannya".[IT/r]