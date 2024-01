Pesan Rusia ke Barat Saat Menjadi Tuan Rumah Delegasi Ansarullah

Islam Times - Keputusan Rusia untuk menjadi tuan rumah bagi Ansarullah dan kecamannya atas serangan di wilayah Yaman menyampaikan pesan yang jelas kepada Amerika Serikat: akar penyebab ketidakstabilan di Laut Merah bukan berasal dari Yaman melainkan dari Washington dan sekutunya, yang telah membahayakan navigasi maritim internasional karena ambisi politik.

Melansir dari Alwaght, Rusia telah mengambil sikap yang bertentangan dengan kepentingan Barat dengan menyampaikan undangan kepada para pemimpin Ansarullah untuk menghadiri negosiasi di Moskow dalam rangka mengatasi meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut menyusul serangkaian serangan udara Amerika Serikat dan Inggris yang menargetkan lokasi di Yaman, dan penetapan Ansarullah oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris.Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan bahwa pada hari Jumat, Mikhail Bogdanov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, menerima delegasi dari Ansarullah yang dipimpin oleh Mohammed Abdul-Salam. Kedua pihak terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk mencapai resolusi komprehensif terhadap krisis militer dan politik di Yaman. Mereka menggarisbawahi pentingnya peningkatan upaya internasional untuk segera menciptakan kondisi yang kondusif bagi negosiasi ekstensif di antara warga Yaman, dengan dukungan dari PBB.Selain itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyoroti diskusi mengenai peristiwa menyedihkan di kawasan, khususnya situasi di Palestina dan memburuknya kondisi di Laut Merah. Mereka mengutuk serangan rudal yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman, dan mengakui dampaknya yang mengganggu stabilitas di wilayah tersebut. Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan terkini dalam negosiasi dan dialog dengan Kerajaan Arab Saudi, yang difasilitasi oleh Oman, mengenai perubahan politik di Yaman.Abdul-Salam juga menyatakan bahwa agresi Amerika-Inggris yang dirancang untuk melindungi Israel telah terbukti. Akan lebih baik bagi Amerika untuk menghentikan agresinya terhadap Gaza dan memberikan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, daripada meningkatkan militerisasi di Laut Merah.Kunjungan Ansarullah ke Moskow bertepatan dengan penargetan militer Yaman terhadap kapal-kapal milik rezim Zionis yang menuju ke wilayah pendudukan sebagai respons terhadap perang rezim Zionis di Gaza. Selanjutnya, Amerika Serikat berupaya melawan tindakan Yaman dan menciptakan perisai keamanan bagi perdagangan maritim rezim Zionis dengan membentuk koalisi angkatan laut internasional. Sebagai buntut dari kegagalan koalisi tersebut, Gedung Putih, yang hanya didampingi oleh Inggris, telah menyelidiki sejumlah serangan di wilayah Yaman selama semalam, dengan mengutip resolusi Dewan Keamanan sebagai pembenarannya.Resolusi Dewan Keamanan baru-baru ini yang mengecam aktivitas maritim Ansarullah di Laut Merah disahkan dengan abstain dari Rusia dan Tiongkok, namun para pejabat Kremlin marah dengan manipulasi resolusi yang dilakukan Washington untuk agenda politiknya sendiri.Rusia mendesak diadakannya sidang Dewan Keamanan dan menuduh London dan Washington meningkatkan ketegangan. Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, menyatakan dua minggu lalu bahwa serangan terhadap Yaman merupakan contoh lain dari distorsi resolusi Dewan Keamanan Anglo-Saxon dan pengabaian terhadap hukum internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan situasi di wilayah tersebut untuk mencapai tujuan destruktif mereka.Vasily Nebenzya, duta besar Rusia untuk PBB, juga mengkritik serangan AS dan Inggris di Yaman dalam suratnya kepada anggota Dewan Keamanan, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB.Rusia memahami bahwa tindakan Amerika di Laut Merah dapat meningkatkan konflik, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap perdagangan dan navigasi global. Oleh karena itu, mereka bertujuan untuk menyampaikan kepada Barat, dengan melibatkan Ansarullah, bahwa mereka tidak sejalan dengan kebijakan regional Washington.Waktu delegasi Ansarullah ke Moskow bertepatan dengan laporan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah pesawat angkut Rusia, yang konon membawa warga sipil dan tahanan Ukraina. Kejadian ini membuat para pejabat Kremlin mengkritik keras sikap Barat yang tidak responsif terhadap masalah ini.Rusia mengakui bahwa mendukung manuver militer Amerika di Laut Merah akan meningkatkan ketegangan di kawasan dan membahayakan perdagangan Rusia dengan negara-negara Arab.Sementara itu, para pemimpin Kremlin secara konsisten menyalahkan Amerika dan Eropa atas krisis global sejak konflik Ukraina. Mereka berpendapat bahwa konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cepat jika diinginkan, namun negara-negara Barat bermaksud memperpanjang perang untuk melemahkan Rusia. Oleh karena itu, kedekatan Rusia dengan Ansarullah, yang saat ini dipandang sebagai ancaman bagi Barat dan rezim Zionis, dapat menjadi peluang untuk membalas musuhnya.Akibatnya, Rusia mungkin memanfaatkan hubungannya dengan Ansarullah untuk mempengaruhi situasi Ukraina dan, melalui diplomasi aktif, mengatasi konflik di Ukraina dan konflik Gaza. Dengan melakukan hal ini, Rusia berupaya memulihkan stabilitas dan perdamaian di Laut Merah, memposisikan dirinya sebagai mediator dan menstabilkan kekuatan secara global.Undangan delegasi Ansarullah mengunjungi Moskow tidak semata-mata terkait dengan perkembangan terkini di Laut Merah. Sejak Ansarullah menguasai Sanaa pada bulan September 2014, Rusia telah terlibat dengan kelompok ini di berbagai tingkatan, dan pemerintah yang dipimpin oleh Ansarullah secara konsisten menunjukkan minat untuk memperluas hubungan dengan Moskow.Analisis konflik Yaman dari tahun 2015 hingga saat ini menunjukkan bahwa sejak awal agresi koalisi Saudi terhadap Yaman, Rusia telah menerapkan kebijakan netralitas, tidak mengutuk atau mendukung serangan Saudi. Sebaliknya, pendekatan Rusia terhadap keterlibatan dalam konflik Yaman berpusat pada mendukung peran perwakilan PBB dalam memfasilitasi perundingan damai dan secara tidak langsung mempengaruhi jalannya perang.Menyusul serangan koalisi Saudi di Yaman pada bulan April 2015, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan besar atas memburuknya situasi keamanan di Yaman. Moskow menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan serangan udara dan melanjutkan perundingan untuk mengatasi krisis negaranya. Rusia secara konsisten menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Yaman, dan memandang resolusi politik sebagai satu-satunya pilihan yang layak untuk menyelesaikan krisis ini.Selama blokade ekonomi parah yang diberlakukan di Yaman oleh koalisi Saudi pada bulan Juli 2017, Rusia memberikan bantuan kemanusiaan ke Sanaa melalui pengangkutan udara. Pada Juli 2019, Rusia menyampaikan undangan pertamanya kepada para pemimpin Ansarullah ke Moskow dan menyampaikan proposal untuk menyelesaikan krisis Yaman. Usulan tersebut termasuk diakhirinya operasi rudal Ansarullah di wilayah Saudi, diakhirinya serangan Saudi terhadap warga sipil Yaman, dan penghapusan pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan.Secara keseluruhan, para pemimpin di Sanaa telah menyatakan kepuasannya terhadap pendirian Rusia dalam konflik Yaman dan menyambut baik peningkatan keterlibatan Moskow. Misalnya, Abdul-Salam, seorang tokoh terkemuka di Ansarullah, menyatakan dalam wawancara pada bulan Juli 2020 dengan surat kabar 26 September, "Rusia memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap situasi Yaman. Kami mengamati adanya peningkatan dalam posisi Rusia dibandingkan dengan masa lalu, dan kami menjaga dialog yang luar biasa dengan rekan-rekan Rusia, bertukar perspektif mengenai Yaman. Jika Rusia melanjutkan perubahan dalam pendekatannya, hal ini akan berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian regional."Pada bulan Desember 2020, setelah pemerintahan AS sebelumnya menetapkan Ansarullah sebagai kelompok teroris, perwakilan Rusia di Dewan Keamanan dan menteri luar negeri negara tersebut mengecam keputusan Amerika itu sebagai hal yang merugika dan menghambat upaya menuju penyelesaian politik krisis Yaman, serta mendesak Washington untuk mempertimbangkan kembali.Dengan meredanya ketegangan dan diberlakukannya gencatan senjata di Yaman tahun lalu, Rusia telah meningkatkan keterlibatannya untuk mengatasi krisis regional dan memperkuat hubungan dengan National Salvation Government. Rusia menganggap pembatasan bantuan kemanusiaan ke Yaman tidak dapat diterima pada bulan Agustus tahun ini dan menganjurkan tindakan di Yaman yang mendorong resolusi damai daripada memicu pergolakan politik.Menyadari ketahanan Ansarullah selama sembilan tahun melawan koalisi agresor dan penampilan kekuatannya baru-baru ini melawan AS dan rezim Zionis di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, Rusia mengakui Ansarullah sebagai kekuatan utama dalam lanskap politik dan militer Yaman. Dari sudut pandang Rusia, Ansarullah telah mencapai tingkat kematangan politik yang kondusif untuk mengambil alih kepemimpinan pemerintahan Yaman yang independen dan stabil.Pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional di Yaman di bawah kepemimpinan Ansarullah akan mendorong Rusia untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan negara tersebut dan meningkatkan hubungan ekonomi dan militer. Daya tarik Yaman bagi negara mana pun terletak pada cadangan minyak dan gasnya yang melimpah, serta pulau-pulaunya yang masih asli yang kaya akan garam, marmer, cadangan batu bara, emas, timah, dan nikel dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan. Kehadiran kekayaan tersebut menjadi motivasi utama invasi Yaman, seperti yang ditunjukkan oleh pendudukan UEA atas pulau-pulau di Yaman selatan, khususnya Socotra, untuk eksploitasi sumber daya berharga ini. Kini, berdasarkan rekam jejak keberhasilannya dalam proyek ekstraksi pertambangan di Afrika, Rusia dapat memanfaatkan keahlian serupa di Yaman, membina kemitraan perdagangan yang saling menguntungkan antara Moskow dan Ansarullah.Lebih jauh lagi, Rusia mengakui bahwa dalam Tatanan Dunia Baru, kendali atas rute maritim dan koridor internasional sama dengan dominasi dalam perdagangan global, dengan Selat Bab al-Mandab merupakan salah satu rute penting yang menjadi target Rusia. Selat ini termasuk di antara rute perdagangan maritim timur-barat yang paling penting, memfasilitasi lalu lintas sekitar 6 juta barel minyak setiap hari dan menampung sekitar 40.000 kapal setiap tahunnya. Sekitar 10 persen kapal tanker minyak transit melalui selat ini ke berbagai tujuan di seluruh dunia. Oleh karena itu, Rusia, yang ingin menguasai pasar energi global dengan dukungan negara-negara Teluk yang kaya minyak dan memanfaatkannya sebagai pengaruh terhadap Barat, memandang posisi geografis strategis Yaman sebagai bagian integral dalam mewujudkan tujuan penting ini.Alternatifnya, Rusia memandang bahwa pembentukan pemerintahan yang dipimpin Ansarullah di Yaman akan membuka jalan bagi penjualan senjata yang lebih mudah ke negara tersebut. Melalui transaksi semacam itu, Rusia dapat meningkatkan perbendaharaan dan memperkuat posisinya di wilayah penting dan strategis ini dengan terlibat dalam perjanjian militer seperti yang telah dilakukan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk. Beberapa analis berpendapat bahwa mengakuisisi instalasi angkatan laut dan udara di Yaman akan meningkatkan kemampuan operasional Rusia di Samudera Hindia dan Laut Merah sekaligus menjaga kepentingannya di wilayah di mana negara-negara bersaing bersaing untuk menguasai pangkalan. Tujuan-tujuan ini bergantung pada pencapaian pemerintahan independen di Yaman, dan Moskow secara aktif mendukung kepemimpinan Ansarullah untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.[IT/AR]