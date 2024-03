Laporan: Trump Memerintahkan Operasi CIA terhadap China 

US President Donald Trump meets China's President Xi Jinping in Beijing

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengizinkan kampanye rahasia pengaruh CIA yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik pemerintah China dan mengubah opini publik terhadap para pemimpinnya, Reuters melaporkan pada hari Kamis ((14/3), mengutip mantan pejabat yang mengetahui operasi tersebut.

Kampanye pengaruh media sosial dimaksudkan untuk menumbuhkan ‘paranoia’ di kalangan para pemimpin tinggi di Beijing, menurut laporan ReutersMenurut laporan tersebut, CIA membentuk tim operasi pada tahun 2019 yang menggunakan identitas internet palsu untuk menyebarkan “narasi negatif” tentang pemerintahan Presiden Xi Jinping dan membocorkan “informasi intelijen yang meremehkan” ke outlet berita asing.Di antara narasi yang disebarkan CIA di platform media sosial China adalah tuduhan bahwa anggota Partai Komunis yang berkuasa menyembunyikan uang di luar negeri. Inisiatif Sabuk dan Jalan, yang merupakan strategi pembangunan infrastruktur global China, juga dianggap “korup dan boros.”Para pejabat AS yang berbicara kepada Reuters mengatakan upaya pemerintahan Trump dimaksudkan untuk “menimbulkan paranoia di antara para pemimpin tertinggi” dan memaksa pemerintah di Beijing untuk mengeluarkan sumber daya untuk mengejar intrusi ke dalam ruang internetnya.“Kami ingin mereka mengejar hantu,” kata seorang mantan pejabat. Sumber-sumber tersebut menggambarkan operasi tersebut sebagai respons Amerika terhadap “upaya rahasia agresif China selama bertahun-tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh globalnya.”Juru bicara CIA yang dihubungi Reuters menolak berkomentar mengenai keberadaan program tersebut.Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada outlet tersebut bahwa pengungkapan tersebut membuktikan bahwa Washington menggunakan platform publik “sebagai senjata untuk menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik internasional.”Selama masa jabatannya, Trump mengatur peralihan kebijakan luar negeri AS dari Timur Tengah ke China, dengan Pentagon mencap China sebagai “pesaing strategis” utama Washington dalam Strategi Pertahanan Nasional tahun 2018. Trump juga mengobarkan perang dagang besar-besaran melawan Beijing selama sebagian besar masa jabatannya.Pada tahun 2020, presiden juga mencoba memblokir akses ke platform TikTok milik China melalui perintah eksekutif, dengan alasan bahwa hal itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional.Di tengah upaya baru Kongres untuk melarang aplikasi tersebut, Trump, yang kini menjadi calon terdepan presiden dari Partai Republik pada tahun 2024, mengatakan kepada CNBC minggu ini bahwa ia memilih untuk mundur dari upaya pelarangan platform tersebut karena popularitasnya di kalangan anak muda Amerika dan kekhawatiran bahwa hal itu akan memperkuatnya. saingannya raksasa media sosial Facebook, yang ia gambarkan sebagai “musuh rakyat.”Pada hari Rabu (13/3), Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk memaksa pemilik platform tersebut di China, ByteDance, untuk menjual aplikasi tersebut dalam waktu enam bulan atau menghadapi larangan AS – dan pada hari Jumat (15/3), mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan dia sedang membangun kelompok investor untuk membeli TikTok.Reuters mengatakan pihaknya tidak dapat menentukan apa dampak operasi rahasia CIA di China atau apakah pemerintahan Presiden Joe Biden mempertahankannya.[IT/r]