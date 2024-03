Wamenkes: Sembilan Target di RPJMN 2020-2024 Tercapai

Islam Times - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, sembilan dari 15 target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah tercapai.

"Untuk RPJMN tahun 2023 ada 15 tren capaian kinerja RPJMN, ada sembilan yang sudah on track dan ada enam yang butuh akselerasi," ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin.Adapun target-target yang sudah tercapai tersebut yaitu persentase rumah sakit terakreditasi, persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, prevalensi obesitas penduduk usia di atas 18 tahun, angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup.Selain itu, insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terkena HIV, jumlah kabupaten dan kota yang mencapai eliminasi malaria, persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, serta persentase puskesmas tanpa dokter.Namun demikian, kata dia, masih ada enam target yang perlu dikejar, seperti prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita, insiden tuberkulosis per 100 ribu penduduk, imunisasi dasar lengkap anak usia 12 hingga 23 bulan."Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi, prevalensi stunting, kemudian persentase puskesmas dengan tenaga nakes sesuai yang dibuat kami standarkan," katanya.