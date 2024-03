Anggota Parlemen Inggris: Barat Berbohong tentang Serangan Teroris Moskow

British MP George Galloway

IslamTimes - Washington dan London terlalu cepat menyalahkan kelompok Islam, kata George Galloway.

Klaim AS, Inggris, dan sekutu Barat mereka bahwa serangan teroris mematikan di Balai Kota Crocus di luar Moskow dilakukan oleh ISIS kemungkinan besar adalah sebuah “kebohongan,” kata anggota parlemen Inggris George Galloway pada hari Minggu (24/3).Dalam Mother of All Talk Shows (MOATS), ia mempertanyakan narasi yang disebarkan oleh Washington dan sekutunya segera setelah empat pria bersenjata menyerbu tempat konser di luar ibu kota Rusia, menewaskan lebih dari 130 orang dan menyebabkan lebih dari 180 orang terluka.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, yang mengomentari tragedi tersebut segera setelah serangan itu, mengatakan Washington “tidak melihat indikasi” bahwa Ukraina terlibat. Belakangan, beberapa media Barat, termasuk Reuters dan CNN, melaporkan bahwa ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris tersebut.“Ketika AS, Inggris, dan negara lain dengan cepat mencoba meyakinkan saya bahwa hanya ISIS yang melakukan pembunuhan massal di Moskow, saya otomatis tahu bahwa mereka berbohong,” kata Galloway.Dia kemudian menunjuk pada apa yang dia sebut sebagai aktivitas mencurigakan dan “tidak dapat dijelaskan” yang dilakukan oleh beberapa politisi dan pejabat Barat, termasuk pernyataan Kirby.Anggota parlemen Inggris tersebut memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa pejabat AS telah mengkonfirmasi bahwa Washington telah meminta warganya untuk menjauh dari tempat-tempat ramai di Moskow pada awal bulan Maret.Kirby mengatakan bahwa kedutaan besar AS di Rusia telah mengeluarkan peringatan keamanan pada tanggal 7 Maret, memperingatkan bahwa “ekstremis” sedang merencanakan serangan dalam waktu dekat di Moskow. Dia tetap membantah kalau hal itu ada hubungannya dengan penyerangan Jumat (22/3) lalu. “Saya kira hal itu tidak ada hubungannya dengan serangan spesifik ini,” katanya.Galloway juga menunjukkan fakta bahwa mantan Presiden AS Barack Obama telah melakukan kunjungan mendadak ke Downing Street hanya beberapa hari sebelum serangan Moskow. “Tidak seorang pun, tidak ada yang menjelaskan kunjungan mendadak itu,” ujarnya.Media Inggris melaporkan pada saat kunjungan tersebut bahwa mantan pemimpin AS tersebut diduga mendiskusikan berbagai topik, termasuk AI, dengan Perdana Menteri Rishi Sunak selama “kunjungan kehormatan” selama satu jam.Episode lain yang disebutkan oleh Galloway melibatkan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland, yang menjanjikan sejumlah “kejutan menyenangkan di medan perang” untuk Moskow tahun ini. “Ukraina akan mencapai kesuksesan yang sangat besar,” katanya pada bulan Januari, tanpa memberikan komentar lebih lanjut mengenai masalah ini.Galloway mengutip fakta-fakta ini sebagai “bukti” yang menunjukkan bahwa “AS, sekutu NATO-nya dan wakil mereka… negara bagian Ukraina… sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan massal ini.”[IT/r]