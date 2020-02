Kampanye Tekanan Maksimum AS Melawan Iran Terus Seperti Sebelumnya

IslamTimes- "Kampanye tekanan maksimum kami berlanjut seperti sebelumnya; kami akan memberikan sanksi terhadap aktivitas yang dapat dikenai sanksi," kata pejabat itu kepada Reuters, Sabtu, dengan syarat anonimitas.

Amerika Serikat baru-baru ini mencabut daftar perusahaan tanker Cina dari katalog panjang sanksi terhadap Iran karena tidak menandakan adanya perubahan kebijakan di pihak Washington, kata seorang pejabat senior pemerintah AS."Kampanye tekanan maksimum kami berlanjut seperti sebelumnya; kami akan memberikan sanksi terhadap aktivitas yang dapat dikenai sanksi," kata pejabat itu kepada Reuters, Sabtu, dengan syarat anonimitas."Pencabutan administrasi ini tidak boleh disalahartikan sebagai perubahan kebijakan," tambah pejabat itu.Pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 25 September memasukkan dua unit perusahaan tanker raksasa Cina Cosco, dinamai sesuai dengan pelabuhan Tiongkok timur laut, DalianPada hari Jumat, Departemen Keuangan AS melepaskan larangan yang telah dikenakan pada COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co untuk mengangkut minyak Iran.Namun, pihaknya mengatakan akan terus memasukkan unit kedua ke daftar hitam - COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co Ltd.Washington telah mengambil tekanan terhadap Iran ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah Trump.Sebagai bagian dari kebijakan, AS meninggalkan perjanjian nuklir bersejarah dengan Iran dan kekuatan dunia pada tahun 2018, menentang sifat multi-partai dan fakta bahwa ia telah diratifikasi dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB.AS kemudian mengembalikan sanksi yang dicabut berdasarkan kesepakatan, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Hal itu juga telah memaksa negara lain untuk mengikutinya.Baru-baru ini, Washington memberi sanksi kepada Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) dan pemimpinnya Ali Akbar Salehi.Juru Bicara AEOI Behrouz Kamalvandi, bagaimanapun, menegaskan pada hari Kamis bahwa langkah itu tidak berpengaruh pada tekad Republik Islam untuk melanjutkan program energi nuklirnya.(IT/TGM)