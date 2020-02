Pakar AS: Iran Berhak Membunuh Penjahat Perang Trump dan Pompeo untuk Membalas Pembunuhan Soleimani

Donald Trump and Mike Pompeo at the White House in Washington, DC, US.jpg

IslamTimes - Iran memiliki hak untuk membunuh penjahat perang pembunuh Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk membalas pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, menurut seorang sarjana dan komentator politik Amerika.

Kevin Barrett mengatakan Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk membunuh seseorang yang dianggap teroris sebelumnya, sehingga negara-negara lain, termasuk Iran, dapat menikmati hak yang sama dan membunuh pejabat pemerintah AS dalam tindakan pembalasan ketika mereka didampingi oleh seorang teroris kelompok untuk membunuh komandan anti-teror top negara itu.Barrett, seorang mantan akademisi yang berbasis di Wisconsin, membuat pernyataan itu dalam wawancara telepon dengan Press TV pada hari Jumat (14/2) ketika mengomentari laporan media AS yang menyatakan bahwa utusan khusus AS untuk Iran telah bertemu dengan seorang perwakilan dari Kelompok teroris anti Iran, Mujahidin-e -Khalq Organization (MKO) baik sebelum dan sesudah pembunuhan Washington terhadap komandan senior Iran.Situs berita dan opini Amerika, The Daily Beast melaporkan bahwa Brian Hook, perwakilan khusus AS untuk Iran dan penasihat senior untuk Menlu Mike Pompeo, telah mengadakan pertemuan dengan Robert G. Joseph, yang mewakili Dewan Perlawanan Nasional yang disebut Iran (NCRI), yang situs webnya menyebut dirinya "koalisi payung" MKO.[IT/r]