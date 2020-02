AS Menjatuhkan Sanksi Ilegal terhadap Komandan Senior PMU Irak

US Department of State, in Washington.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap komandan senior Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), sebuah kelompok yang dikenal karena perjuangannya melawan teroris Daesh di Irak.

"Departemen Luar Negeri telah menunjuk Ahmad al-Hamidawi sebagai Teroris Global Khusus (SDGT) yang ditunjuk sesuai dengan Perintah Eksekutif 13224," Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (26/2)."Penunjukan hari ini bertujuan untuk menyangkal sumber daya Hamidawi untuk merencanakan dan melakukan serangan teroris. Di antara konsekuensi lainnya, semua properti dan kepentingannya yang ada di Amerika Serikat, yang selanjutnya datang di Amerika Serikat, atau selanjutnya akan berada dalam kepemilikan atau kontrol AS, telah diblokir, dan orang AS umumnya dilarang melakukan transaksi apa pun dengannya," tambahnya.Washington menuduh PMU melakukan serangan roket ke pangkalan militer AS di Irak.AS juga menggunakan tuduhan itu sebagai alasan untuk membunuh jenderal puncak Iran Qassem Soleimani dan komandan kedua PMU Abu Mahdi al-Muhandis di bandara Baghdad pada Januari.PMU, lebih dikenal dengan nama Arab Hashd al-Sha'abi, adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekitar 40 faksi pasukan kontra-terorisme sukarela, termasuk sebagian besar Muslim Syiah selain Muslim Sunni, Kristen dan Kurdi.Formasi kelompok kembali ke musim panas 2014, tak lama setelah Daesh, kelompok teror Takfiri yang paling terkenal di dunia, menunjukkan wajahnya dan berhasil menduduki sejumlah wilayah di Irak.Keberhasilan kilat yang dibuat oleh teroris yang didukung asing menangkap tentara nasional Irak, mendorong pasukan pemerintah ke ambang kehancuran dan meninggalkan negara Arab dalam kekacauan.Pada 15 Juni tahun itu, ulama Syiah terkemuka Irak Ayatollah Besar Ali al-Sistani turun tangan untuk membantu membangun kembali tentara nasional, mengeluarkan fatwa yang menyerukan kepada semua orang Irak untuk bergabung dengan tentara dalam menghadapi ancaman Daesh.Fatwa bersejarah menyebabkan mobilisasi massa pasukan sukarelawan populer di bawah panji Hashd al-Sha'abi. Pasukan kemudian bergegas untuk membantu tentara dan memimpin banyak operasi anti-teror yang sukses, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya kekuasaan teritorial Daesh dan pembebasan seluruh tanah Irak pada Desember 2017.[IT/r]