Roket Hantam Pangkalan Irak, Bunuh Tentara AS dan Inggris

A truck loaded with Katyusha rockets in Rashidiya.JPG

Islam Times - Sebuah pangkalan Irak yang menampung anggota-anggota dinas militer asing dihantam oleh rentetan roket pada hari Sabtu (14/3), kata para pejabat Irak. Serangan serupa pada hari Rabu (13/3) menewaskan tiga orang, termasuk dua orang Amerika.

Selusin roket menghantam Camp Taji di utara ibukota Baghdad, Stars and Stripes melaporkan, mengutip pejabat Irak. Tidak ada info langsung tentang korban.Laporan yang tidak dikonfirmasi di media sosial Irak mengatakan sebanyak 20 roket Katyusha telah ditembakkan ke pangkalan itu.#BREAKINGMarch 14 - Taji, Baghdad utara, #IraqCamp Taji berada di bawah serangan baru hingga sepuluh mortir / roket. Pasukan koalisi ditempatkan di situs ini. Serangan serupa awal pekan ini menewaskan dua warga Amerika & Inggris, memicu serangan udara A.S. terhadap milisi yang didukung Iran. pic.twitter.com/HbyRJxMr5j- Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 14 Maret 2020Serangan hari Rabu di Camp Taji merenggut tiga nyawa dan menyebabkan belasan lainnya terluka. Para prajurit yang tewas diidentifikasi sebagai spesialis Angkatan Darat AS berusia 27 tahun, seorang sersan Angkatan Udara AS berusia 28 tahun, dan seorang cadangan kopral Inggris berusia 26 tahun dari pasukan berkuda Skotlandia dan Irlandia Utara.AS dan Inggris membalas serangan itu dengan meluncurkan serangan udara di pangkalan-pangkalan Irak yang menampung milisi Syiah Irak, yang dipersalahkan Pantagon atas serangan itu.[IT/r]