Lebanon Memanggil Duta AS atas Pelarian Agen Israel dari Negara Itu

Protesters holding a photograph of Amer al-Fakhoury.jpg

IslamTimes - Menteri luar negeri Lebanon telah memanggil duta besar AS untuk Beirut atas pelarian seorang agen Zionis Israel dari negara itu dengan bantuan kedutaan Amerika meskipun ada larangan perjalanan yang diberlakukan kepadanya.

Menteri Luar Negeri Libanon Nassif Hitti memanggil Duta Besar AS Dorothy Shea pada hari Jumat (20/3), memintanya untuk menjelaskan "keadaan transfer Amer al-Fakhoury ke luar negeri dari kedutaan AS," AFP mengutip Kantor Berita Nasional Libanon mengatakan.Perkembangan itu terjadi setelah pemimpin gerakan perlawanan Hizbullah Libanon mengecam kepergian al-Fakhoury dari negara itu sebagai "pelarian" yang diselenggarakan oleh AS dan "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan (Lebanon)."Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Jumat (20/3) sebelumnya, Nasrallah mengutuk penyelundupan agen Zionis Israel, yang dipenjara di Libanon dengan tuduhan keamanan.Nasrallah mengatakan selama waktu itu bahwa al-Fakhoury berada di penjara, AS terus berbulan-bulan untuk mengerahkan segala bentuk tekanan pada Libanon dan bahkan mengancam pemerintahnya untuk mengamankan pembebasan al-Fakhoury dari penjara."AS bahkan mengancam para hakim Libanon, beberapa di antaranya menolak untuk membebaskan al-Fakhoury dan beberapa di antaranya akhirnya menyerah pada tekanan," kata pemimpin Hizbullah itu, sambil menambahkan, "AS mengancam akan mencekal beberapa tokoh Lebanon dan menghentikan dukungan militer untuk Tentara Libanon untuk mengeluarkan al-Fakoury dari penjara. "Seorang mantan anggota Tentara Lebanon Selatan (SLA) yang pro-Zionis Israel, al-Fakhoury juga mantan kepala Penjara Khiam yang terkenal, yang dibuka pada tahun 1984 oleh SLA setelah Israel menciptakan zona keamanan di Libanon selatan.Mantan tahanan menuduh al-Fakhoury memerintahkan penyiksaan ribuan tahanan di penjara Khiam sebelum Zionis Israel menarik pasukannya dari Libanon pada tahun 2000, mengakhiri pendudukan 22 tahun di bagian selatan negara itu.Sebuah sumber keamanan mengatakan pada hari Kamis bahwa al-Fakhoury meninggalkan negara itu dengan helikopter dari kedutaan AS menuju ke tujuan yang tidak diketahui, tetapi kedutaan tidak mengomentari laporan tersebut.[IT/r]