Lebanon: Kepala Pengadilan Militer Mengundurkan Diri karena Pembebasan Fakhoury

Amer Fakhoury attending an event campaign for President Donald Trump in the US.jpg

IslamTimes - Kepala Pengadilan Militer Libanon Brigadir Jenderal Hussein Abdullah mengumumkan pada hari Jumat (20/3) bahwa dia mengundurkan diri dari jabatannya, beberapa hari setelah membebaskan kolaborator Israel Amer Fakhoury dan sehari setelah AS mengangkut kolaborator terkenal ke luar Lebanon dalam langkah yang dianggap melanggar kedaulatan Lebanon.

"Karena menghormati sumpah dan kehormatan militer saya, saya mengundurkan diri dari kepresidenan pengadilan militer di mana penerapan hukum dengan pelarian klien, rasa sakit para tawanan dan pengkhianatan seorang hakim," kata Abdullah pada hari Jumat (20/3).Dia merujuk pada keputusannya untuk membatalkan dakwaan terhadap Fakhoury termasuk pembunuhan dan penyiksaan ketika dia adalah seorang komandan yang disebut Tentara Lebanon Selatan (SLA) - milisi proksi yang didukung oleh pendudukan Zionis Israel selama pendudukan 1982-2000 di Lebanon.Keputusan Abdullah hari Senin (16/3) untuk membebaskan Fakhoury, dengan mengutip berakhirnya undang-undang pembatasan, menarik kemarahan lokal dengan sejumlah aktivis, mantan tahanan di penjara-penjara Zionis Israel dan warga negara lainnya mengadakan protes di dekat pengadilan militer.Fakhoury mengawasi penyiksaan ribuan orang di Penjara Khiam pada 1980-an dan 1990-an dan secara pribadi terlibat dalam pembunuhan beberapa tahanan, memberinya julukan "Jagal Khiam."Kasus Fakhoury tidak berhenti di sini. Setelah pembebasannya segera pada hari Senin, dia dipindahkan ke Kedutaan Besar AS di Awkar, dan kemudian pada hari Kamis (19/4) dia diterbangkan dengan helikopter di luar Libanon, dalam suatu langkah menentang larangan perjalanan yang dikeluarkan terhadap kolaborator pada hari Selasa.Presiden AS Donald Trump, kemudian hari Kamis (19/3), mengumumkan bahwa Fakhoury sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat.Setelah pembebasan Lebanon pada Mei 2000, Fakhoury, bersama banyak kolaborator Zionis Israel lainnya, melarikan diri dari Lebanon ke AS. Dia ditangkap pada September 2019, setibanya di Bandara Internasional Beirut.[IT/r]