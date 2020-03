Pemeriksaan Wartawan CNN: Trump Sering Berbohong

Jake Tapper speaks to audience before debate in Detroit.JPG

Islam Times - Jake Tapper wartawan CNN mengakui dia tidak memeriksa fakta Alexandria Ocasio-Cortez di acaranya setelah dia menuduh pemerintah AS terkait virus corona sebagai "tipuan." Dan mengklaim hal itu baik-baik saja karena Trump "sering berbohong".

Tapper tetap diam pada hari Minggu (22/3) ketika Rep. Ocasio-Cortez (D-New York) mengkritik tanggapan administrasi Trump terhadap pandemi pada acara 'State of the Union' CNN, mengklaim bahwa Gedung Putih pada satu titik menyebut penyakit itu sebagai "tipuan" . "Pada kenyataannya, pemerintah tidak pernah menyebut virus corona sebagai tipuan, meskipun Donald Trump bulan lalu menyebut liputan media sebagai bagian dari tipuan ketika dia mengkritik outlet karena menggerakkan histeria."Ini adalah tipuan baru mereka," katanya kepada sebuah rapat umum di Carolina Selatan, mengatakan bahwa media berusaha mempolitisasi penyakit itu dan menciptakan kepanikan.AOC baru saja mengulangi kebohongan bahwa Presiden Trump menyebut coronavirus sebagai “tipuan.” Ini tidak benar, dan telah dibantah oleh berbagai sumber pengecekan fakta. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk pemeriksaan fakta, @jaketapper ... https://t.co/Ps1hItAKGApic.twitter.com/X8qQEwMthF- Abigail Marone (Kirim EMPOWER ke 88022) (@abigailmarone) 22 Maret 2020Menanggapi kritik dari penulis Washington Examiner dan Reformasi Kampus Abigail Marone, bahwa anggota kongres New York mendorong narasi palsu pada acaranya dan bahwa dia mengizinkannya, Tapper mengaku tidak melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis dan sengaja tidak memeriksa fakta. nya.Saya memikirkannya, karena presiden tidak menyebut virus itu bohong. Tetapi saya tidak melakukannya karena dia * memang * menyebut kebohongan kekhawatiran mereka yang mengatakan bahwa tanggapan dari presiden tidak mencukupi dan bahwa dia meremehkan gawatnya krisis. Dan itu juga bohong. https://t.co/MdPeulQpZ1- Jake Tapper (@jaketapper) 22 Maret 2020"Saya memikirkan [pengecekan fakta], karena presiden tidak menyebut virus itu bohong," tweet Tapper. "Tapi saya tidak melakukannya karena dia * * * menyebut kebohongan dari mereka yang mengatakan bahwa respon dari presiden tidak mencukupi dan bahwa dia meremehkan gravitasi krisis."[IT/r]