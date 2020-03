Tentara Suriah Dan Warga Blokir Konvoi Militer AS Di Hasakah

IslamTimes- Warga setempat kemudian melemparkan batu ke konvoi Amerika dan memaksa mereka mundur.

Konvoi militer AS telah dipaksa mundur dari sebuah daerah di provinsi Hasakah di timur laut Suriah setelah pasukan pemerintah memblokir jalannya dan kelompok-kelompok penduduk setempat yang marah, kesal dengan kehadirannya di wilayah itu, melemparkan batu ke konvoi AS.Kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan bahwa tentara Suriah menghentikan konvoi Amerika, yang terdiri dari 11 kendaraan lapis baja, ketika mereka mencoba untuk berjalan melalui desa Hamo di desa al-Qamishli di provinsi tersebut.Warga setempat kemudian melemparkan batu ke konvoi Amerika dan memaksa mereka mundur.Pada 8 Maret, pasukan pemerintah memblokir konvoi militer AS, tujuh kendaraan di dekat desa Kuzelia, yang terletak di sebelah barat kota Tal Tamr di provinsi Suriah yang sama.Penduduk setempat kemudian melempari konvoi Amerika dengan batu dan mengutuk para prajuritnya, memaksa mereka untuk berbalik dan mencari rute lain.Dua hari sebelumnya, penduduk setempat di desa Rumailan al-Basha di wilayah Suriah yang sama telah melemparkan batu ke pasukan AS ketika konvoi mereka berusaha melewati daerah tersebut.(IT/TGM)