IRGC: Kami Dapat Bantu Amerika Lawan Virus Corona, Kami Tidak Butuh Bantuan AS

Kepala komandan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan Republik Islam memiliki kapasitas perawatan kesehatan yang cukup untuk membantu warga Amerika memerangi wabah virus corona, COVID-19, tetapi tidak memerlukan bantuan dari pemerintah AS.Mayor Jenderal Hossein Salami membuat pernyataan di sela-sela latihan pertahanan biologis Iran pada hari Kamis ketika bereaksi terhadap klaim oleh berbagai pejabat Amerika, termasuk Presiden AS Donald Trump dan menteri luar negerinya, Mike Pompeo, yang menyatakan bahwa Washington siap membantu Teheran melawan pandemi virus."Ketika Amerika mengatakan mereka ingin membantu negara Iran di bawah kondisi ini, itu tidak lain adalah tipuan," kata komandan kepala IRGC.Jenderal Salami menambahkan, “Mereka sendiri terkendala oleh wabah virus ini dan infrastruktur kesehatan mereka tidak dapat melindungi rakyat Amerika terhadap fenomena ini. Jika bangsa Amerika membutuhkan bantuan, kami dapat memberikan bantuan kepada mereka, tetapi kami tidak membutuhkan bantuan mereka. "Presiden Trump dan Pompeo, dalam beberapa kesempatan, mengulurkan tangan dan memproklamirkan diri ke Iran, dengan diplomat top Amerika menuduh sistem medis Iran menderita kelemahan dalam pertempuran melawan virus baru.Pompeo mengatakan kepada program radio Sean Hannity Show pada 18 Maret bahwa AS "bekerja dengan rajin untuk menciptakan kondisi yang lebih baik" untuk Iran, dan "memastikan bahwa kami bersedia untuk memberikan bantuan kemanusiaan ketika kami bisa."Iran secara bulat mengecam klaim tersebut sebagai munafik, dengan mengatakan jika AS benar-benar berusaha untuk membantunya, ia harus mencabut sanksi yang menargetkan Republik Islam Iran.(IT/TGM)