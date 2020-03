Hizbullah: Perang Melawan Virus Corona Lebih Penting dari Perang Dunia

Islam Times - Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Islam, Hizbullah Lebanon, Hassan Nasrallah mengatakan situasi wabah virus Corona lebih penting daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua.

Menurutnya, tidak ada yang tahu apakah UE dan AS akan runtuh atau tidak.Pernyataan itu diutarakan dalam pidato televisi mengenai perkembangan terakhir di dunia dan wilayah pada Sabtu malam (28/03/20).Nasrallah juga mendesak semua politisi dan partai di Lebanon untuk mengesampingkan perselisihan politik dan bekerja sama memerangi masalah tersebut.Perang melawan virus corona adalah perang jangka panjang dan apa yang dilakukan adalah awal perang dan meminta mobilisasi nasional di Lebanon untuk mengatasi masalah tersebut.Dia juga menegaskan, pengalaman semua negara harus digunakan dalam pertarungan.Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Hizbullah Libanon lebih lanjut menyebut, perang melawan virus corona sebenarnya adalah perang dunia, dan negara-negara seperti AS dan Inggris terkena masalah dengan ketidakmampuan dan kebingungan."Situasi yang kita hadapi sekarang lebih penting daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan kita tidak tahu apakah UE dan AS akan runtuh atau tidak", tegasnya.Menurutnya, situasi dan nasib liberalisme dan kapitalisme tidak jelas.Menyinggung agresi Saudi di Yaman, ia meminta diakhirinya agresi terhadap rakyat Yaman. Dan semua dunia harus mendorong Arab Saudi menghentikan perang terhadap Yaman karena alasan kemanusiaan. [IT/Onh]