Trump Peringatkan Potensi Serangan Tersembunyi Iran terhadap Pasukan AS di Irak

US-led coalition forces hand over base to Iraqi military.JPG

Islam Times - Sementara AS dan Iran sedang berjuang melawan virus corona, kata-kata yang suka berperang belum dilupakan. Presiden Donald Trump mengklaim Iran sedang merencanakan serangan terhadap pasukan AS di Irak dan memperingatkan akan membayar "harga yang sangat mahal."

"Atas informasi dan kepercayaan, Iran atau kuasanya sedang merencanakan serangan diam-diam terhadap pasukan AS dan / atau aset di Irak," Trump memperingatkan di Twitter Rabu (1/4) sore.Dia menambahkan bahwa jika serangan seperti itu terjadi, Iran akan membayar "harga yang sangat berat."Administrasi Trump telah dikritik karena melanjutkan sanksi ekonomi terhadap Iran, yang memiliki lebih dari 47.000 kasus virus korona yang dikonfirmasi dan lebih dari 3.000 kematian akibat virus itu, menurut kementerian kesehatan negara itu. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengakui pada hari Selasa bahwa AS dapat mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Iran di masa depan untuk membantu memerangi penyebaran virus corona.“Kami mengevaluasi semua kebijakan kami terus-menerus, jadi jawabannya adalah - apakah kami akan memikirkan kembali? - tentu saja," katanya kepada wartawan ketika ditanya tentang kemungkinan itu.Sanksi AS adalah bagian dari kebijakan "tekanan maksimum" untuk mengekang kegiatan nuklir, rudal, dan regional Iran.[IT/r]