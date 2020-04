Joe Biden Sebut Kebijakan Trump pada Iran Tidak Logis dan Kejam

Islam Times - Mantan wakil presiden AS dan calon presiden 2020, Joe Biden, meminta pemerintah Trump untuk segera mencabut sanksi Iran yang telah menghambat upaya negara tersebut untuk menangani virus coronav.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, 02/04/20, Biden menyoroti perjuangan Iran "untuk menahan salah satu wabah COVID-19 paling mematikan di dunia" dan menyebut "orang-orang Iran sangat sakit hati."Sanksi itu diberlakukan kembali pada 2018 setelah Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir penting antara Iran dan enam kekuatan dunia, dan meluncurkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Republik Islam.Biden mengatakan, “tidak masuk akal, dalam krisis kesehatan global, untuk menambah strategi yang gagal dengan kekejaman dengan menghambat akses bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Apa pun perbedaan besar kami dengan pemerintah Iran, kami harus mendukung rakyat Iran," katanya.Biden menyarankan penerbitan "lisensi luas" untuk perusahaan farmasi dan alat kesehatan sebagai sarana untuk memfasilitasi penyediaan perawatan medis oleh bank internasional, perusahaan transportasi dan perusahaan asuransi dan juga memasok kelompok dan organisasi bantuan internasional dengan panduan sanksi baru yang akan menginformasikan kepada mereka tentang bagaimana menangani pandemi coronavirus.Pada hari Selasa, lebih dari 30 anggota Kongres AS - termasuk Senator Bernie Sanders dan Edward J. Markey serta Perwakilan Alexandria Ocasio-Cortez dan Ilhan Omar, menulis surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin, mendesak penangguhan sanksi AS terhadap Iran sebagai isyarat kemanusiaan kepada 80 juta orang Iran pada saat genting ini.Di antara negara-negara yang paling terpukul oleh COVID-19, adalah Iran yang terinfeksi 50.468 orang, dan 3.160 meninggal pada Kamis. [IT/Onh]