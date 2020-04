Gubernur: Kematian Akibat Corona di New York Alami Lonjakan

New York state had it deadliest day yet stemming from the coronavirus.png

Islam Times - Amerika Serikat mencatat lonjakan 1.480 kematian akibat virus korona (covid-19) dalam kurun waktu sehari hingga Jumat 3 April malam. Tambahan data tersebut menjadikan jumlah korban covid-19 di AS hingga Sabtu 4 April 2020 melampaui 7.100.

Menurut data terbaru Universitas Johns Hopkins, dikutip dari laman CGTN, total kasus covid-19 di AS kini telah melewati 277 ribu. Sementara pasien sembuhnya jauh lebih banyak dari kematian, yakni 9.823 berbanding 7.152.Negara bagian New York masih menjadi episentrum penyebaran covid-19 di AS, dengan lebih dari 100 ribu kasus dan 3.200 kematian.Jumlah korban tewas telah meningkat dari 2.373 menjadi 2.935 dalam 24 jam terakhir, kata Cuomo kepada wartawan saat konferensi pers di pagi hari. Dia menggambarkannya sebagai "peningkatan tunggal tertinggi dalam jumlah kematian sejak kita mulai."Gubernur New York, memperingatkan bahwa potensi besar orang akan mati jika ventilator tambahan tidak tersedia. Dia menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan negara mengambil alih ventilator dan mendistribusikan ke rumah sakit sesuai kebutuhan.Dia juga menegaskan kembali kekesalannya bahwa alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan - atau APD - tidak diproduksi lebih cepat.[IT/r].