Jahangiri: Iran Bisa Lebih Baik Perangi Corona Jika Sanksi Dihapus 

Wakil Presiden Pertama Iran Es'hagh Jahangiri merujuk pentingnya penghapusan sanksi AS di tengah pertarungan negara itu dengan pandemi COVID-19."Kami berada di bawah sanksi kejam Amerika, dan Presidennya mengatakan kepada wartawan dengan sangat tidak tegas bahwa Iran belum menawarkan permintaan untuk mencabut sanksi," katanya dalam sebuah pertemuan lokal di Teheran pada hari Sabtu, 04/04/20.Presiden AS Donald Trump mengklaim dalam sebuah pengarahan pada hari Rabu bahwa Iran belum meminta penghapusan sanksi, dengan mengatakan "Yang harus mereka lakukan hanyalah menelepon."Jahangiri mencatat bahwa "Apa yang seharusnya menjadi permintaan bangsa Iran? Bangsa ini telah mengumumkan bahwa sementara dunia berjuang dengan virus corona, sanksi kejam AS harus dicabut. "“Negara Iran memberi tahu Anda bahwa sekarang Anda berurusan dengan virus dan menyaksikan hilangnya nyawa ribuan warga, biarkan Iran menggunakan pendapatannya; biarkan rakyat Iran hidup dan mengambil pendekatan bijak melawan virus berbahaya. "Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa "Bangsa Iran mengatakan 'angkat sanksi sehingga Bank Sentral dapat mengakses sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan negara.' Jika Anda menghilangkan rintangan, kita pasti bisa melawan penyakit lebih baik. "Pernyataan Trump muncul ketika pemerintahannya memulai kebijakan tekanan maksimum terhadap Teheran setelah secara sepihak menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada Mei 2018. Washington percaya bahwa tekanan dapat memaksa Iran ke dalam negosiasi baru, namun, Teheran telah menyoroti bahwa tidak ada pembicaraan kecuali AS menghapus sanksi ilegal dan kembali ke kesepakatan nuklir.Sanksi itu terus berlanjut bahkan ketika Iran adalah salah satu negara yang paling parah dilanda wabah dengan lebih dari 55.000 infeksi dan di atas 3400 kematian.Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan Iran Kianoush Jahanpour, jumlah total kasus virus corona yang dikonfirmasi mencapai 53.183 8 pada hari Jumat, dengan jumlah kematian total 3.294 dan 17.935 pulih.(IT/TGM)