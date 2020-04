Trump Kirim Ribuan Pasukan ke Negara Bagian yangTerdampak Covid-19

Military personnel wearing protective face masks in New York City.JPG

Islam Times - Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa dua minggu ke depan akan menjadi yang terberat dan akan ada banyak kematian. Dia berjanji untuk menyebar militer tambahan untuk membantu negara-negara bagian guna menahan wabah Covid-19.

Trump mengumumkan penyebaran "ribuan" tentara dan personel militer itu untuk membantu negara-negara bagian di seluruh negeri. Setidaknya 1.000 tentara tambahan sedang dikerahkan ke New York City saja.Kami akan menambahkan sejumlah besar militer untuk membantuJumlah kasus Covid-19 di seluruh Amerika Serikat melebihi 300.000 pada hari Sabtu (4/4), hampir setengahnya terjadi di New York dan New Jersey. Lebih dari 8.000 orang meninggal karena virus dan komplikasi terkait karena wabah belum mencapai puncaknya di AS.Seperti yang dilansir AFP, Minggu (5/4/2020), kasus COVID-19 di Amerika Serikat sudah melampaui 300.000 kasus dengan 8.300 orang meninggal dunia. Trump memperingatkan, ke depan akan ada banyak kasus kematian lagi akibat virus ini."Ini mungkin akan menjadi pekan terberat. Akan ada banyak kematian," kata Trump di Gedung Putih, Sabtu (4/4).Pada saat yang sama, Trump mengatakan AS tidak bisa tetap ditutup selamanya. Trump tidak ingin AS hancur."Mitigasi berhasil tetapi sekali lagi, kita tidak akan menghancurkan negara kita. Saya sudah mengatakannya sejak awal - obatnya tidak bisa lebih buruk dari masalahnya," ungkap Trump."Pada titik tertentu beberapa keputusan sulit harus dibuat," lanjutnya.Sementara itu, Eropa terus menyumbang lebih dari 45.000 kematian di seluruh dunia. Inggris melaporkan tingginya angka kematian baru setiap hari.[IT/r]