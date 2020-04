Kematian Coronavirus AS Melewati 10.000, Tonggak Suram

Americans were fight against the coronavirus.jpg

IslamTimes – Warga Amerika diberitahukan pada hari Senin (6/4) untuk tidak menyerah dalam perang melawan virus corona, karena tonggak sejarah yang menyedihkan dari 10.000 kematian menimbulkan tanda-tanda optimisme tentang lintasan wabah itu.

Amerika Serikat telah muncul sebagai salah satu negara yang paling terpukul di dunia, dengan jumlah kematian terus meningkat dan jutaan orang menghadapi kemungkinan kehancuran ekonomi.Pihak berwenang memulai minggu itu dengan memberi tahu masyarakat yang ketakutan untuk bersiap menghadapi salah satu periode terburuk dalam wabah yang belum mencapai puncaknya.Johns Hopkins University yang berbasis di Baltimore, yang telah menghitung jumlah korban virus corona, mengatakan lebih dari 368.000 kasus di AS telah dikonfirmasi, dengan 10.986 kematian pada Senin (6/4) malam.Hanya Italia (16.523) dan Spanyol (13.341) yang melihat lebih banyak warganya terbunuh oleh pandemi ini.Ada secercah harapan, di New York, fokus utama wabah AS, di mana ada lebih dari 4.750 kematian di seluruh negara bagian dan 130.000 kasus.Gubernur Andrew Cuomo mengatakan pada hari Senin bahwa angka kematian telah "secara efektif rata" selama dua hari. Negara melaporkan 599 kematian baru, mirip dengan perhitungan hari Minggu di 594 dan turun dari rekor 630 pada hari Sabtu.Tetapi gubernur memerintahkan sekolah-sekolah dan bisnis-bisnis yang tidak penting untuk tetap tutup selama tiga minggu berikutnya, mengatakan kepada para wartawan, "Sekarang bukan waktunya untuk melonggarkan.""Ini penuh harapan tetapi juga tidak meyakinkan," kata Cuomo, menambahkan bahwa itu akan menjadi "kesalahan" untuk mengendurkan pembatasan terlalu dini."Jika kurva berubah, itu karena tingkat infeksi turun. Jika tingkat infeksi turun, itu karena jarak sosial bekerja. "Pandemi telah membunuh hampir 75.000 di seluruh dunia sejak coronavirus baru muncul pada bulan Desember di China, menurut penghitungan AFP yang dikumpulkan dari sumber resmi.Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa antara 100.000 dan 240.000 orang bisa mati di Amerika Serikat, bahkan dalam skenario terbaik dengan pedoman jarak sosial yang diamati.Meskipun hotspot seperti New York menghadapi kurangnya alat pelindung, ventilator dan tenaga medis, ada alasan lebih lanjut untuk optimisme, dengan negara-negara yang dilanda awal seperti Washington dan California menunjukkan kemungkinan jalan keluar dari krisis.Negara bagian Washington tampaknya berada pada kemiringan kurva kasusnya dan bahkan telah mengirim 400 ventilator ke New York, tetapi gubernurnya Jay Inslee mengatakan dia takut gelombang kedua karena respons tambal sulam yang sedang berlangsung."Bahkan jika Washington menyelesaikan ini sepenuhnya, jika negara bagian lain tidak, dia dapat kembali dan melintasi perbatasan kita dua bulan dari sekarang, jadi ini penting untuk memiliki kesuksesan nasional," katanya kepada NBC.California juga menunjukkan bagaimana mungkin untuk mengatasi krisis, kata ahli epidemiologi Brandon Brown dari University of California, Riverside.[IT/r]