New York Memiliki Lebih Banyak Kasus Coronavirus Daripada Semua Negara di Dunia

New York State has more coronavirus cases.jpeg

IslamTimes - Menurut data terbaru, Negara Bagian New York memiliki lebih banyak kasus coronavirus daripada negara mana pun di luar AS.

Pada hari Kamis (9/4), COVID-19 kasus New York melonjak 10.000 menjadi 159.937, menempatkannya di depan Spanyol dengan 153.000 dan Italia dengan 143.000 kasus.Pada gilirannya, China, tempat koronavirus muncul, hanya melaporkan 82.000 kasus.Negara Bagian New York telah menjadi pusat pandemi COVID-19 di Amerika Serikat dengan 87.000 kasus di Kota New York, ungkap data Departemen Kesehatan negara bagian itu pada hari Kamis (9/4).Jumlah kasus virus korona yang terdaftar secara global telah mencapai 1.536.979, termasuk 346.376 pemulihan dan 93.425 kematian, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.[IT/r]