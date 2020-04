Analis: Rakyat Irak Bersatu Untuk Mengeluarkan Amerika Dari Negara Mereka

IslamTimes- Pada 9 April, Presiden Barham Salih menugasi Mustafa al-Kadhimi, direktur Badan Intelijen Nasional Irak, dengan membentuk pemerintahan baru dalam sebulan. Presiden mengatakan Kadhimi adalah "pejuang dan intelektual yang terkenal dengan integritas, moderasi, dan ketajamannya [untuk menghormati] hak-hak rakyat Irak."

Kebijakan AS terhadap Irak sangat destruktif, sangat berbahaya bagi warga sehingga menyatukan semua warga Irak yang ingin mengeluarkan Amerika Serikat, menurut seorang penulis dan komentator politik di Chicago.Stephen Lendman membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu setelah Irak menunjuk Perdana Menteri baru yang, bertentangan dengan dua pendahulunya, tampaknya menikmati dukungan inklusif dari berbagai blok politik dalam suatu perkembangan yang menunjukkan kekalahan upaya Amerika Serikat yang memaksakan pilihannya pada bangsa Arab.Pada 9 April, Presiden Barham Salih menugasi Mustafa al-Kadhimi, direktur Badan Intelijen Nasional Irak, dengan membentuk pemerintahan baru dalam sebulan. Presiden mengatakan Kadhimi adalah "pejuang dan intelektual yang terkenal dengan integritas, moderasi, dan ketajamannya [untuk menghormati] hak-hak rakyat Irak."Lendman berkata, “Tidak ada pertanyaan bahwa Irak ingin AS keluar. AS tidak punya niat untuk pergi. Semua negara berperang melawan mereka, dan mereka menganggap wilayah berdaulat permanen AS, ingin mengeksploitasi rakyat, ingin menjarah sumber daya. Perlawanan adalah satu-satunya pilihan dalam menghadapi ini. ""AS adalah negara jahat, yang menyebabkan kerugian yang amat besar bagi lebih banyak orang daripada negara mana pun dalam jangka waktu yang lebih lama - terhadap rakyat di dalam dan luar negeri dalam sejarah dunia sejak ratusan tahun yang lalu," ungkapnya."Nazi sudah ada selama 12 tahun, AS telah menciptakan kesengsaraan bagi orang-orang selama ratusan tahun. Kebijakan AS terhadap Irak - Saya tidak tahu bagaimana orang-orang di Washington memikirkan apa yang mereka lihat terjadi di depan mata - tetapi kebijakan AS terhadap Irak begitu destruktif, begitu berbahaya bagi warganya sehingga secara harfiah menyatukan rakyat yang mungkin kadang-kadang disatukan dengan satu tujuan bersama: Ingin mengeluarkan AS dari negara itu, ”tambahnya.(IT/TGM)