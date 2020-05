Komandan IRGC: Iran Memantau dengan Seksama Gerakan AS di Teluk Persia dan Laut Oman

Rear Admiral Alireza Tangsiri, Head of the navy of Iran's Revolutionary Guards.jpg

IslamTimes - Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), Laksamana Angkatan Laut Laksamana Ali Reza Tangsiri mengatakan pasukan angkatan laut negara itu mengamati dengan seksama pergerakan kapal-kapal AS di Teluk Persia dan Laut Oman.

"Pasukan Republik Islam Iran (AL) memantau semua gerakan AS di Laut Oman dan Teluk Persia," kata Laksamana Muda Tangsiri dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan media lokal.Dia mengatakan AS sedang mencari ketegangan dan konfrontasi di kawasan itu dan selalu menebarkan rasa tidak aman di mana pun kehadirannya."Hari ini, kami hadir dengan kekuatan di seluruh wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz," Laksamana Muda Tangsiri menekankan, menambahkan bahwa keamanan penuh akan dibangun di Teluk Persia jika pasukan AS meninggalkan wilayah tersebut.Awal pekan ini, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei mengatakan Teluk Persia adalah milik negara-negara yang tinggal di sana, dan mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanannya.“Teluk Persia adalah milik negara-negara yang tinggal di sana. Keamanannya adalah tugas negara-negara ini, & Iran dengan garis pantainya yang panjang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan wilayah ini. Dengan rahmat Tuhan kami akan melakukan bagian kami. Ini adalah tugas historis, geografis & regional kami,” kata Imaam Khamenei dalam serangkaian tweet yang diterbitkan Rabu di halaman Twitter Ayatollah Khamenei pada kesempatan Hari Teluk Persia Nasional.Imam Khamenei juga mengatakan bahwa "kebijakan kolektif yang bijaksana dan rasional" yang mendukung orang-orang di wilayah itu tidak dapat dicapai sementara pasukan asing hadir di Teluk Persia.“Wilayah #PersianGulf dapat dikelola oleh kebijakan kolektif yang bijaksana dan rasional yang menguntungkan semua negara Teluk Persia. Faktor yang mengancam langkah bijak dan tepat seperti itu adalah kehadiran pasukan asing di kawasan itu,” tambah Imam Khamenei.“#PersianGulf adalah rumah kita & tempat untuk kehadiran #IranianNation yang hebat. Pantai Teluk Persia & sebagian besar Teluk Oman, milik bangsa ini, & harus ada di sana. Itu harus menunjukkan kekuatannya. Kami adalah negara yang kuat dengan sejarah yang hebat," kata pos lain di akun Twitter Imam Ali Khamenei.[IT/r]Sebelumnya pada hari itu, Presiden Iran Hassan Rouhani juga mengingatkan AS kepada siapa saluran air itu sebenarnya."Orang Amerika harus tahu bahwa jalur air ini disebut 'Teluk Persia.' Itu tidak disebut 'Teluk New York' atau 'Teluk Washington,'" Rouhani mengatakan pada sesi kabinet di Teheran.