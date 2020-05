Iran: AS Sponsor Utama Teroris, Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menilai Upaya Anti-Teror Negara Lain

IslamTimes- Nama Iran muncul dalam daftar yang disediakan oleh Departemen Luar Negeri AS pada hari Rabu, di samping nama-nama "Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan Kuba" sebagai "negara yang tidak bekerja sama sepenuhnya dengan upaya kontraterorisme AS."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah bereaksi terhadap penamaan Amerika Serikat terhadap Iran sebagai salah satu negara yang "tidak bekerja sama dengan upaya kontraterorisme AS," mengatakan sebagai sponsor terorisme negara, Washington nyaris tidak memenuhi syarat untuk menilai negara lain.Nama Iran muncul dalam daftar yang disediakan oleh Departemen Luar Negeri AS pada hari Rabu, di samping nama-nama "Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan Kuba" sebagai "negara yang tidak bekerja sama sepenuhnya dengan upaya kontraterorisme AS."Abbas Mousavi menanggapi pada hari Kamis dengan tweeting, “Dengan sejarah mendirikan, mendanai & mempersenjatai berbagai kelompok teroris, catatan terorisme negara, dan dukungan langsungnya untuk rezim teroris lain, AS bukanlah tolok ukur yang baik untuk mengukur upaya anti-terorisme. ”Dia menandai tweet itu dengan tagar "US_must_stop_its_state_terrorism".Dengan sejarah mendirikan, mendanai & mempersenjatai berbagai kelompok teroris, catatan terorisme negara, dan dukungan langsungnya terhadap rezim teroris lain, AS bukanlah tolok ukur yang baik untuk mengukur upaya anti-terorisme. #US_must_stop_its_state_terrorism.- S.A MOUSAVI (@ SAMOUSAVI9) 14 Mei 2020Juru bicara itu merujuk pada ketenaran Washington untuk menopang berbagai kelompok teroris di seluruh dunia, termasuk kelompok Daesh Takfiri, litani invasi militer yang tidak sah dan operasi di seluruh dunia, dan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk rezim Israel yang terlibat dalam tindakan agresi mematikan setiap hari. melawan Palestina dan negara-negara regional.(IT/TGM)