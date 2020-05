Venezuela Menangkap 39 ‘Tentara Pembelot’ di atas Plot Gagal

Venezuelan President Nicolas Maduro.jpg

IslamTimes - Pasukan Venezuela telah menangkap 39 tentara di perbatasan Kolombia, atas rencana yang gagal baru-baru ini untuk menculik Presiden Nicolas Maduro.

Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis (14/5) bahwa pasukan telah "menangkap 39 tentara pembelot yang berusaha masuk oleh perbatasan Kolombia."Dia mengatakan para tahanan adalah "bagian dari skema umum" untuk menggulingkan Maduro, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjutDalam sebuah insiden awal bulan ini, sekelompok tentara bayaran yang didukung AS mencoba menyusup ke negara bagian utara La Guaira menggunakan kapal-kapal berkecepatan tinggi, tetapi pemerintah Venezuela menggagalkan serangan, yang telah diluncurkan dari Kolombia.Mereka membunuh delapan orang bersenjata dan menangkap dua lainnya.Di antara para tahanan adalah dua mantan tentara AS, Luke Denman, dan Airan Berry, yang telah dipenjara dan didakwa dengan "terorisme, konspirasi, perdagangan gelap senjata perang dan asosiasi (kriminal)."Maduro mengatakan pekan lalu pemerintahnya memiliki bukti bahwa Presiden AS Donald Trump "secara pribadi memerintahkan" serangan militer di negaranya.Dia menunjukkan paspor AS dan kartu identitas lain milik Berry dan Denman, mencatat bahwa mereka telah bekerja dengan Jordan Goudreau, seorang veteran militer yang telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Trump, bagaimanapun, membantah pemerintahnya memiliki peran dalam rencana untuk menculik presiden terpilih Venezuela.Pekan lalu, Kepala Kejaksaan Venezuela, Tarek William Saab, memerintahkan penangkapan Jordan Goudreau, seorang veteran militer Amerika yang memimpin perusahaan keamanan yang berbasis di Florida, Silvercorp USA, yang telah mengakui bahwa Berry dan Denman bekerja dengannya dalam operasi itu.Saab juga menyerukan penangkapan dua penasihat yang berbasis di AS untuk tokoh oposisi Juan Guaido, Juan Jose Rendon dan Sergio Vergara.Goudreau saat ini sedang diselidiki di Amerika SerikatGoudreau juga mengklaim bahwa dia melakukan operasi sendiri setelah kesepakatan dengan tokoh oposisi Venezuela Juan Guaido.Sementara Guaido sebelumnya membantah terlibat dalam perusahaan keamanan yang berbasis di Florida, Silvercorp USA, sebagian salinan kontrak Goudreau mengatakan dia menandatangani kontrak dengan pemimpin oposisi yang telah beredar secara online, dan Washington Post sejak saat itu memperoleh dokumen setebal 41 halaman penuh dari oposisi itu sendiri, dengan jelas mencantumkan Guaido sebagai "Panglima Tertinggi" operasi itu.Tanda tangan Guaido tidak muncul pada kontrak yang lengkap, namun dia tampaknya menandatangani “perjanjian layanan” yang lebih pendek dengan Goudreau, yang juga telah dibocorkan dan dipublikasikan.Guaido, yang didukung oleh AS, menyatakan dirinya "presiden sementara" Venezuela pada Januari tahun lalu dan kemudian melancarkan kudeta yang gagal dengan bantuan dari sejumlah kecil tentara jahat. Ada juga upaya membunuh Maduro dengan drone pada tahun 2018.Washington secara terbuka menyerukan pemecatan Maduro, meningkatkan tekanan terhadap Caracas dalam beberapa bulan terakhir dengan mendakwa pemimpin sayap kiri itu sebagai "penyelundup narkotika" dan menawarkan "hadiah" 15 juta dolar untuk penangkapannya.Washington juga telah menjatuhkan sanksi keras terhadap Venezuela.[IT/r]